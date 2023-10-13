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عبدالجليل يعلن حصيلة ضحايا اشتباكات بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 13 أكتوبر 2023, 09:43 مساء
عبدالجليل يعلن حصيلة ضحايا اشتباكات بنغازي
زير الصحة في الحكومة المكلفة من مجلس النواب عثمان عبدالجليل خلال مؤتمر صحفي بمقر رئاسة جهاز الأمن الداخلي، 13 أكتوبر 2023 (لقطة مثبت من مقطع مصور)
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قال وزير الصحة في الحكومة المكلفة من مجلس النواب عثمان عبدالجليل إن مستشفيات الوزارة استقبلت ستة قتلى «من القوات المسلحة» وثمانية مصابين، على خلفية الاشتباكات الأخيرة التي شهدتها مدينة بنغازي، مشيرًا إلى مقتل تسعة من المسلحين وإصابة ثمانية منهم.

وأوضح عبدالجليل خلال مؤتمر صحفي بمقر رئاسة جهاز الأمن الداخلي اليوم الجمعة، أن القتلى من صفوف قوات القيادة العامة هم: أحمد عبدالسلام أحمد، وفوزي سعد جمعة، ومحمد عمر البرغثي، وسالم مفتاح العجوري، وجمعة فتح الله الترهوني، وصالح عبدالسلام.

مصادر ترجح مقتل المهدي البرغثي
ومساء اليوم، رجحت مصادر تحدثت إلى «بوابة الوسط»  مقتل وزير الدفاع في حكومة الوفاق الوطني السابقة العميد المهدي البرغثي بعد اعتقاله، وذلك بعد دقائق من إعلان المدعي العام العسكري التابع لـ«القيادة العامة» تعرض البرغثي لـ«إصابات بليغة وخطيرة» خلال مواجهات مع قوات أمنية رفض تسليم نفسه لها الجمعة الماضي (6 أكتوبر).

وأوضحت المصادر لـ«بوابة الوسط» أن البرغثي لم تظهر عليه آثار «إصابة خطيرة» في التسجيل المصور الذي جرى تسريبه لحظة اعتقاله، غير أنه لم يتأكد حتى الآن قطعيًا مقتل الوزير السابق.

- مصادر ترجح لـ«بوابة الوسط» مقتل البرغثي بعد اعتقاله
- أبوزريبة: الحالة الأمنية في بنغازي ممتازة.. ولن نسمح بأى اختراقات
- «المدعي العسكري»: إصابة المهدي البرغثي خلال مواجهة مع دورية رفض تسليم نفسه لها

وخلال المؤتمر، قال عبدالجليل إن  حالة المصابين الثمانية تتراوح بين الحرجة والمتوسطة، مضيفًا أن الحالات التي قتلت تم دفنها بالتنسيق مع النيابة العامة؛ فيما يجرى علاج المصابين.

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