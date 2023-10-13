مركز الاستشعار عن بعد: لا يمكن التنبؤ بالزلازل

القاهرة - بوابة الوسط

دعا المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء إلى عدم «نشر الرعب» بين الليبيين بالحديث عن «وقوع زلازل» مستقبلية، مؤكدا أنه «لا يمكن التنبؤ» بها.

وقال إنه لا توجد طريقة علمية يحدد من خلالها مكان وزمان وقوة الزلازل، متابعا: «لا تزال قدرات التنبؤ عن الزلازل عامة وغير مفيدة»، حسب بيان على صفحته في موقع «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

واستشهد المركز على ذلك بـ«الزلازل القوية» التي حدثت الفترة الماضية في دول «اليابان والصين وهايتي وأفغانستان وتركيا والمغرب»، ناصحا الليبيين «بعدم الانصات إلى الشائعات».

هزتان أرضيتان أمس

وتعرضت ليبيا إلى هزتين أرضيتين أمس الخميس في منطقتي جنوب غرب سرت والجبل الغربي، حسب ما أعلنه مدير المركز الاستشعار عن بعد أكرم الكاسح وقوع هزتين أرضيتين في ليبيا.

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وقال الكاسح في تصريح لمنصة «حكومتنا» إن الهزة الأولى وقعت في جنوب غرب سرت عند الساعة 3:31 عصرا، ومركزها لم يُحدّد وكانت بقوة 4.8 درجات بمقياس ريختر وعمق 230 كيلو مترا، أما الهزة الثانية فوقعت نتيجة للتصدع من الهزة الأولى، ومكانها تقريبيا بين درج والقريات بالجبل الغربي بفالق العزيزية الممتد من مصراتة شرقا إلى ما بعد الحدود الليبية التونسية الجزائرية»، وأيضا لم يحدد مركزها، وكانت بقوة 4.2 درجة بمقياس ريختر، وعمق عشرة كيلومترات.