جهاز الإسعاف: الهزة الأرضية كان لها أثر على بعض المنازل في عين زارة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ مساء اليوم الخميس أن الهزة الأرضية التي وقعت بالمنطقة الغربية أثرت على بعض المنازل في منطقة عين زارة و«شعر بها سكان طرابلس وكل ضواحيها والمدن المجاورة لها».

وقال الجهاز عبر صفحته على «فيسبوك» إن الهزة الأرضية «كان لها أثر على بعض المنازل مثل عين زارة (جنوب شرق طرابلس) التي تعرض فيها مطبخ خارجي بأحد المنازل لسقوط جزئي».

وأكد جهاز الإسعاف والطوارئ أنه «يتابع تطورات الهزة الأرضية مع المركز الليبي للاستشعار عن بعد والمؤسسات المختصة لاتخاذ الإجراءات الضرورية» لتأمين سلامة المواطنين.

- مراسل «بوابة الوسط»: الهزة الأرضية شعر بها سكان طرابلس وأحدثت هلعًا بين بعض السكان

- مركز الاستشعار عن بعد: هزة أرضية شعر بها سكان المنطقة الغربية قبل لحظات

وفي وقت سابق اليوم أعلن المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء عن وقوع هزة أرضية شعر بها سكان المنطقة الغربية قبل لحظات، دون تقديم مزيد من التفاصيل بشأنها.

وقال مراسل «بوابة الوسط» في العاصمة طرابلس إن الهزة الأرضية شعر بها سكان المدينة، وأحدثت هلعًا بين المقيمين. كما قال أحد السكان لـ«بوابة الوسط» إن الهزة الأرضية «كانت قوية؛ حيث اهتزت جدران بعض المباني» مشيرًا إلى أن أثاث منزله اهتز جراء ذلك.