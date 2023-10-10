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وفد من «الكراغلة» يؤكد للمنفي دعم الحوار والتواصل بين المكونات الليبية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 10 أكتوبر 2023, 09:42 مساء
وفد من «الكراغلة» يؤكد للمنفي دعم الحوار والتواصل بين المكونات الليبية
لقاء وفد الكراغلة مع المنفي، الثلاثاء 10 أكتوبر 2023. (المجلس الرئاسي)
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أكد وفد من أعيان وفاعلي قبائل الكراغلة في غرب ليبيا خلال لقائهم اليوم الثلاثاء مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، دعمهم للحوار والتواصل بين جميع المكونات الليبية، وذلك لتعزيز الثقة المتبادلة والهوية الوطنية.

كما أكد الوفد دعمه لجهود المنفي «في تحقيق رؤية ليبيا المستقبلية والتي تهدف إلى بناء دولة قوية ومستقرة تقوم على أسس القانون والمؤسسات الديمقراطية»، وشددوا «على أهمية تماسك وتلاحم جميع المكونات الليبية كجزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية»، وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

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وأضاف المكتب الإعلامي أن وفد الكراغلة أشار أيضًا إلى أهمية استمرار الحوار والتواصل بين جميع المكونات الليبية «لتعزيز الثقة المتبادلة وبناء جسور التفاهم والتعاون»، لأن «مستقبل ليبيا يحتاج إلى تلاحم وتضافر جهود الجميع وإلى التفكير بمصلحة الوطن فوق كل اعتبار».

ويأتي لقاء المنفي مع وفد الكراغلة الذي عُقِد بديوان المجلس الرئاسي في طرابلس، ضمن سلسلة اللقاءات والاجتماعات التي يجريها رئيس المجلس الرئاسي مع مختلف الفعاليات السياسية والاجتماعية في ليبيا من أجل تعزيز الحوار الوطني بما يسهم في إعادة إحياء العملية السياسية والدفع نحو المصالحة والانتخابات.

لقاء وفد الكراغلة مع المنفي، الثلاثاء 10 أكتوبر 2023. (المجلس الرئاسي)
لقاء وفد الكراغلة مع المنفي، الثلاثاء 10 أكتوبر 2023. (المجلس الرئاسي)
لقاء وفد الكراغلة مع المنفي، الثلاثاء 10 أكتوبر 2023. (المجلس الرئاسي)
لقاء وفد الكراغلة مع المنفي، الثلاثاء 10 أكتوبر 2023. (المجلس الرئاسي)
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