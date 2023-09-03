المنفي يؤكد ضرورة إكمال المشروعات المخططة في فزان

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، خلال اجتماع موسَّع مع مسؤولي وحكماء أعيان فزان، «ضرورة إكمال المشروعات المخططة في فزان والالتزام بجداول تنفيذها» وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وبحث المنفي خلال اجتماعه اليوم الأحد في مدينة سبها، مع مسؤولي وأعيان وحكماء فزان، احتياجات ومشاريع التنمية في المنطقة، مؤكدًا «الاهتمام بالمرافق الخدمية بالجنوب بشكل عام وآلية تطويرها لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين».

مسؤولو وأعيان وحكماء فزان يشيدون بدور المنفي

وأضاف المكتب الإعلامي أن الحضور من مسؤولي وأعيان وحكماء فزان، أشادو خلال اللقاء بدور المنفي وحرصه على توفير احتياجات المنطقة والاهتمام بمرافقها الخدمية ومؤسساتها الأمنية، وقيادته لمشروع المصالحة الوطنية، وجهوده في عمل اللجنة المالية العليا.

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وجاء لقاء رئيس المجلس الرئاسي مع مسؤولي وحكماء أعيان فزان، على هامش الاجتماع الخامس للجنة المالية العليا الذي عُقِد في وقت سابق اليوم بمدينة سبها برئاسة المنفي وحضور أعضاء اللجنة.

اجتماع اللجنة المالية العليا في سبها

وفي كلمته خلال الاجتماع أبدى المنفي تعجبه من التشكيك في قانونية اللجنة المالية العليا التي يرأسها، بعد مرور أكثر من 60 يومًا على تشكيلها، مضيفًا أن الدائرة الدستورية مفعلة، ويمكن الطعن أمامها.

وقال المنفي إن اجتماع اللجنة المالية في سبها «يقطع الطريق أمام المشككين في قدرتنا جميعًا على مواصلة تفعيل هذه الآلية الوطنية التي لم يتمكن الليبيون خلال أكثر من 10 سنوات على العمل بها بسبب الانقسامات والحروب».