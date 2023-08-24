المنفي يؤكد ضرورة تقديم الخدمات لكل المناطق بشكل عادل

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الخميس، أهمية تقديم الخدمات لكل المناطق بطريقة عادلة ومتوازنة، وذلك خلال اجتماعه مع وفد من أعيان ومشايخ وحكماء منطقة قصر الجدي.

وشدد المنفي خلال الاجتماع على حرصه على اللقاء المباشر مع الأعيان والمشايخ والحكماء للاطلاع عن قرب على ما تواجهه المناطق من مختنقات، واتخاذ إجراءات سريعة لحلها وفقًا للأولويات والإمكانات المتاحة، وفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي.

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بدورهم، عرض أعضاء الوفد مشاكل عدد من المرافق الخدمية بالمنطقة؛ حيثُ أكد المنفي في هذا السياق أهمية تقديم الخدمات لكل المناطق بطريقة عادلة ومتوازنة.