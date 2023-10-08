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الدبيبة يبحث مع السفير التركي أوجه التعاون الاقتصادي والسياسي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 08 أكتوبر 2023, 10:26 مساء
الدبيبة يبحث مع السفير التركي أوجه التعاون الاقتصادي والسياسي
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة يستقبل سفير تركيا لدى ليبيا كنعان يلماز، الأحد 8 أكتوبر 2023 (المكتب الإعلامي للحكومة)
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ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة مع سفير تركيا لدى ليبيا كنعان يلماز أوجه التعاون الاقتصادي والسياسي بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقباله يلماز مساء اليوم الأحد، بمكتبه بديوان رئاسة الوزراء، بحسب بيان مقتضب نشرته منصة حكومتنا على «فيسبوك».

وأفاد البيان بأن الدبيبة «تقدم بالشكر لتركيا على جهودها في مساندة إخوانهم الليبيين، جراء الفيضانات والسيول».

- السفير التركي: مستمرون في دعم ليبيا لانتشال جثث ضحايا «دانيال»

وفي 25 سبتمبر المنقضي، أكد السفير التركي كنعان يلماز استمرار دعم بلاده بالإمكانات البشرية واللوجستية لانتشال جثث الضحايا، وعلاج المرضى والمصابين بالمستشفيات الميدانية جراء كارثة العاصفة «دانيال».

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة يستقبل سفير تركيا لدى ليبيا كنعان يلماز، الأحد 8 أكتوبر 2023 (المكتب الإعلامي للحكومة)
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة يستقبل سفير تركيا لدى ليبيا كنعان يلماز، الأحد 8 أكتوبر 2023 (المكتب الإعلامي للحكومة)
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