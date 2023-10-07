رصد 3 مخالفات خلال جولة تفتيشية داخل المحلات الغذائية في الزنتان

القاهرة - بوابة الوسط

رصد مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية ثلاث مخالفات خلال جولة تفتيشية، اليوم السبت، على محلات المواد الغذائية داخل نطاق بلدية الزنتان.

وشملت المخالفات العثور على مواد غذائية منتهية الصلاحية، وسوء نظافة بعض المحلات، فضلًا عن ممارسة بعض العمال المهنة دون شهادات صحية، وفق بيان مقتضب صادر عن المركز.

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وأشار البيان إلى توجيه إخطارات إدارية للمخالفين، واتخاذ الإجراءات الضبطية اللازمة من قبل أعضاء الحرس البلدي من حيث الاختصاص.

عناصر من مركز الرقابة على الأغذية خلال تفتيش محلات تجارية في الزنتان، 7 أكتوبر 2023. (صفحة المركز على فيسبوك)

عناصر من مركز الرقابة على الأغذية خلال تفتيش محلات تجارية في الزنتان، 7 أكتوبر 2023. (صفحة المركز على فيسبوك)