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بالصور: مخالفات في معامل طبية وصيدليات بتاجوراء

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 سبتمبر 2023, 02:46 مساء
بالصور: مخالفات في معامل طبية وصيدليات بتاجوراء
تحرير مخالفة في إحدى صيدليات تاجوراء، 4 سبتمبر 2023. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
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أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، اليوم الإثنين، قفل وإنذار بقفل مختبرات ومعامل طبية وصيدليات مخالفة في تاجوراء. 

مخالفات في المعامل والصيدليات
جاء ذلك ضمن جولة مفتشي مكتب تاجوراء رفقة جهاز الحرس البلدي فرع تاجوراء للوقوف على مدى مطابقة المختبرات والمعامل والصيدليات للمواصفات القياسية، ومدى التزامها بالاشتراطات الصحية المعمول بها والتزامها بتطبيقها.

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وأفاد المركز بتسجيل عدة مخالفات من بينها وجود أدوية منتهية الصلاحية، وعدم وجود شهادات صحية لبعض العاملين أثناء الزيارة، وعدم وجود أذونات مزاولة لبعض العناصر الطبية المساعدة والتمريض. ومن بين المخالفات الأخرى التي جرى رصدها وجود صدأ بحنفيات المياه وأحواض الغسيل ورطوبة في بعض الجدران.
 

تحرير مخالفة في إحدى صيدليات تاجوراء، 4 سبتمبر 2023. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
تحرير مخالفة في إحدى صيدليات تاجوراء، 4 سبتمبر 2023. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
تحرير مخالفة في إحدى صيدليات تاجوراء، 4 سبتمبر 2023. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
تحرير مخالفة في إحدى صيدليات تاجوراء، 4 سبتمبر 2023. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
تحرير مخالفة في إحدى صيدليات تاجوراء، 4 سبتمبر 2023. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
تحرير مخالفة في إحدى صيدليات تاجوراء، 4 سبتمبر 2023. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
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