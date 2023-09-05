حملة لجمع معجون طماطم مهرب وسحبه من أسواق الجفرة

القاهرة - بوابة الوسط

يواصل مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في الجفرة، حملتهم لجمع معجون طماطم نوع «QUORA» وسحبه من الأسواق بعد التأكد من تهريبه وعدم مطابقته للمواصفات المطلوبة.

وأضاف المركز عبر صفحته على «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء، أن المفتشين التابعين لمكتبه في الجفرة قاموا رفقة فرع الحرس البلدي الجفرة بجولة تفتيشية بمدينة هون استهدفت محلات الجملة لبيع المواد الغذائية للتأكد من توفر الاشتراطات الصحية والفنية اللازمة لها.

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وأوضح المركز أن مفتشيه تمكنوا خلال الجولة من ضبط كمية كبيرة من معجون طماطم غير مطابق للمواصفات القياسية علامة تجارية «Quora» مصري الصنع جرى «إدخاله بطرق غير قانونية (مهربة) عبر منفذ امساعد البري بعد رفضه من قبل مركز الرقابة على الأغذية والأدوية».

سحب معجون الطماطم المهرب من أسواق الجفرة. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)

سحب معجون الطماطم المهرب من أسواق الجفرة. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)