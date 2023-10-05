بوالخطابية: 470 نازحًا في طبرق.. و«لم نتلق كيلو سكر واحدًا» لدعمهم

القاهرة - بوابة الوسط

قال عميد بلدية طبرق، فرج بوالخطابية، اليوم الخميس، إن المدينة استقبلت 470 نازحًا جراء العاصفة المتوسطية المدمرة «دانيال»، مؤكدًا أن البلدية «لم تتلق أي دعم من الحكومتين» منذ بداية الكارثة في العاشر من سبتمبر الماضي.

وأضاف بوالخطابية في فيديو بثته صفحة بلدية طبرق على «فيسبوك»: «470 نازحًا في طبرق. نشكر أهالي المدينة على دعمهم لهم ونحن نمولهم بإغاثات من التجار والمواطنين ولم نتلق كيلو سكر واحدًا لهؤلاء الناس»، وفق قوله.

وانتقد ما وصفه بـ«كذب» المسؤولين، نافيًا تلقي البلدية 5 ملايين دينار منذ بداية الكارثة، قائلًا: «لماذا يكذب المسؤولون؟.. لم نتلق أي أموال. هذه قرارات على الورق ولم تنفذ».

وأوضح عميد البلدية أن وزارة الحكم المحلي بالحكومة المكلفة من مجلس النواب صرفت لطبرق مليون دينار فقط بعد عامين دون ميزانية، موضحًا أن هذه الأموال هي «ميزانية تسييرية وليست إعانات» خاصة بكارثة العاصفة.

وقال: «حتى الوزير لا يرد على اتصالاتنا. نحاول أن نتواصل مع الوكيل ولا يرد.. هم فقد يختلقون المشاكل»، وختم حديثه بتوجيه تحذير إلى المسؤولين قائلًا: «ارفعوا أيديكم عن البلدية».

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بوالخطابية يحذر من خطر الأمطار على محطات الصرف الصحي بطبرق

وتحدث بوالخطابية عن مشاكل الصرف الصحي في طبرق، وحذر من تعرض عديد المناطق للخطر حال هطول أمطار وفيضانات، واستنكر ما يعنيه الصرف الصحي في المدينة من «إهمال حكومي».

وقال: «محطة المنارة تعطلت منذ أكثر من أربعة أشهر، وأبلغنا كل المسؤولين وتعهدوا بصيانتها لكن لم يحدث شيء بعد»، وأضاف: «لا نعاني من خطوط الصرف الصحي نعاني من المحطات التي أنشئت من شركة سيمنز في السبعينات».

وأوضح عميد البلدية أن هذه المحطات «مستهلكة وقديمة»، فيما أشار إلى أن المحطات الإيطالية «لا تناسبنا لأنها مخصصة لرفع المياه وليس الصرف صحي»، وحذر من خطر الأمطار والفيضانات على هذه المحطات.