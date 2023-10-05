  • Alwasat News
Atwasat

بوالخطابية: 470 نازحًا في طبرق.. و«لم نتلق كيلو سكر واحدًا» لدعمهم

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 05 أكتوبر 2023, 03:30 مساء
بوالخطابية: 470 نازحًا في طبرق.. و«لم نتلق كيلو سكر واحدًا» لدعمهم
عميد بلدية طبرق، فرج بوالخطابية يتحدث في بث مباشر عبر صفحة البلدية على «فيسبوك»، 5 أكتوبر 2023. (صورة مثبتة من فيديو)
alwasat radio

قال عميد بلدية طبرق، فرج بوالخطابية، اليوم الخميس، إن المدينة استقبلت 470 نازحًا جراء العاصفة المتوسطية المدمرة «دانيال»، مؤكدًا أن البلدية «لم تتلق أي دعم من الحكومتين» منذ بداية الكارثة في العاشر من سبتمبر الماضي.

وأضاف بوالخطابية في فيديو بثته صفحة بلدية طبرق على «فيسبوك»: «470 نازحًا في طبرق. نشكر أهالي المدينة على دعمهم لهم ونحن نمولهم بإغاثات من التجار والمواطنين ولم نتلق كيلو سكر واحدًا لهؤلاء الناس»، وفق قوله.

وانتقد ما وصفه بـ«كذب» المسؤولين، نافيًا تلقي البلدية 5 ملايين دينار منذ بداية الكارثة، قائلًا: «لماذا يكذب المسؤولون؟.. لم نتلق أي أموال. هذه قرارات على الورق ولم تنفذ».

وأوضح عميد البلدية أن وزارة الحكم المحلي بالحكومة المكلفة من مجلس النواب صرفت لطبرق مليون دينار فقط بعد عامين دون ميزانية، موضحًا أن هذه الأموال هي «ميزانية تسييرية وليست إعانات» خاصة بكارثة العاصفة.

وقال: «حتى الوزير لا يرد على اتصالاتنا. نحاول أن نتواصل مع الوكيل ولا يرد.. هم فقد يختلقون المشاكل»، وختم حديثه بتوجيه تحذير إلى المسؤولين قائلًا: «ارفعوا أيديكم عن البلدية».

بلدية طبرق تنشد تزويدها بمواد إغاثة للأسر النازحة
«لوفيغارو»: البرلمان الليبي مكتوف الأيدي و«دانيال» أثبتت عدم فاعليته
المسماري: ارتفاع وفيات درنة إلى 4201 حالة

بوالخطابية يحذر من خطر الأمطار على محطات الصرف الصحي بطبرق
وتحدث بوالخطابية عن مشاكل الصرف الصحي في طبرق، وحذر من تعرض عديد المناطق للخطر حال هطول أمطار وفيضانات، واستنكر ما يعنيه الصرف الصحي في المدينة من «إهمال حكومي».

وقال: «محطة المنارة تعطلت منذ أكثر من أربعة أشهر، وأبلغنا كل المسؤولين وتعهدوا بصيانتها لكن لم يحدث شيء بعد»، وأضاف: «لا نعاني من خطوط الصرف الصحي نعاني من المحطات التي أنشئت من شركة سيمنز في السبعينات».

وأوضح عميد البلدية أن هذه المحطات «مستهلكة وقديمة»، فيما أشار إلى أن المحطات الإيطالية «لا تناسبنا لأنها مخصصة لرفع المياه وليس الصرف صحي»، وحذر من خطر الأمطار والفيضانات على هذه المحطات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - اتفاق بين دول الاتحاد الأوروبي على نظام الهجرة

كاريكاتير خيري - اتفاق بين دول الاتحاد الأوروبي على نظام الهجرة
درس بالصف السادس الابتدائي عن مسيرة فنانة مصرية يثير جدلًا بمصر

درس بالصف السادس الابتدائي عن مسيرة فنانة مصرية يثير جدلًا بمصر
يون فوسه النرويجي الحائز نوبل للآداب 2023

يون فوسه النرويجي الحائز نوبل للآداب 2023
«فرانس برس»: شركة صينية باعت قمري تجسس لـ«فاغنر»

«فرانس برس»: شركة صينية باعت قمري تجسس لـ«فاغنر»
إيلون ماسك يخفي عناوين المقالات الصحفية المنشورة عبر «إكس»

إيلون ماسك يخفي عناوين المقالات الصحفية المنشورة عبر «إكس»
قبعة نابليون بونابارت للبيع بمزاد في باريس

قبعة نابليون بونابارت للبيع بمزاد في باريس
مرصد أوروبي: سبتمبر الماضي الأكثر حرا في العالم وبفارق كبير

مرصد أوروبي: سبتمبر الماضي الأكثر حرا في العالم وبفارق كبير
بوريل: الظروف الاستثنائية الحالية ملائمة لحوار وطني حول مستقبل ليبيا

بوريل: الظروف الاستثنائية الحالية ملائمة لحوار وطني حول مستقبل ليبيا
مايكل جوردان يدخل نادي أغنى 400 شخص في أميركا

مايكل جوردان يدخل نادي أغنى 400 شخص في أميركا
«بوابة الوسط» تستعرض تاريخ جائزة نوبل قبل إطلاق نسخة 2023

«بوابة الوسط» تستعرض تاريخ جائزة نوبل قبل إطلاق نسخة 2023
من هو التونسي منجي باوندي أحد الفائزين بجائزة نوبل للكيمياء؟

من هو التونسي منجي باوندي أحد الفائزين بجائزة نوبل للكيمياء؟
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: جولة في فضاء الرياضة

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: جولة في فضاء الرياضة
أول لقاح لسرطان الثدي يدخل مرحلة التجارب السريرية على البشر

أول لقاح لسرطان الثدي يدخل مرحلة التجارب السريرية على البشر
تحويل مركبة «تويوتا APM» إلى «حافلة للقطط»

تحويل مركبة «تويوتا APM» إلى «حافلة للقطط»
كاريكاتير خيري - «البق» يهاجم العاصمة الفرنسية باريس

كاريكاتير خيري - «البق» يهاجم العاصمة الفرنسية باريس
آثار كارثية لتسارع ذوبان الغطاء الجليدي في غرينلاند

آثار كارثية لتسارع ذوبان الغطاء الجليدي في غرينلاند
بمشاركة المعتصم المصراتي.. براغا يحصد أول 3 نقاط بدوري أبطال أوروبا

بمشاركة المعتصم المصراتي.. براغا يحصد أول 3 نقاط بدوري أبطال أوروبا
مجلس النواب الأميركي يعزل رئيسه في سابقة تاريخية

مجلس النواب الأميركي يعزل رئيسه في سابقة تاريخية
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«لوفيغارو»: البرلمان الليبي مكتوف الأيدي و«دانيال» أثبتت عدم فاعليته
«لوفيغارو»: البرلمان الليبي مكتوف الأيدي و«دانيال» أثبتت عدم ...
«الكهرباء»: تركيب شبكة مجدولة بمنطقة الوردية في البيضاء
«الكهرباء»: تركيب شبكة مجدولة بمنطقة الوردية في البيضاء
بوالخطابية: 470 نازحًا في طبرق.. و«لم نتلق كيلو سكر واحدًا» لدعمهم
بوالخطابية: 470 نازحًا في طبرق.. و«لم نتلق كيلو سكر واحدًا» ...
المنفي والعبيدي يبحثان تداعيات كارثة درنة ويؤكدان على دفع العملية السياسية
المنفي والعبيدي يبحثان تداعيات كارثة درنة ويؤكدان على دفع العملية...
باتيلي لعقيلة: أنتظر نسخة رسمية من قوانين الانتخابات
باتيلي لعقيلة: أنتظر نسخة رسمية من قوانين الانتخابات
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وزارة التعليم تعتزم استئناف العام الدراسي بداية الأسبوع المقبل
وزارة التعليم تعتزم استئناف العام الدراسي بداية الأسبوع ......
فرحة إنقاذ الناجين في درنة (صور)
فرحة إنقاذ الناجين في درنة (صور)...
صاحب إنذار «انهيار» السدين في درنة: فقدت أفرادا من عائلتي.. والدولة تجاهلت التحذيرات
صاحب إنذار «انهيار» السدين في درنة: فقدت أفرادا من عائلتي.. ......
مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: توقيف مدير مكتب رئيس مؤسسة النفط بتهمة فساد تتعلق بتوريد أدوية لمتضرري درنة
مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: توقيف مدير مكتب رئيس مؤسسة النفط ......
هل تشهد ليبيا عاصفة جديدة نهاية الأسبوع؟
هل تشهد ليبيا عاصفة جديدة نهاية الأسبوع؟...
المزيد
الصور يطالب بربط قواعد بيانات مصلحتي الجوازات والأحوال المدنية مع النيابة العامة
الصور يطالب بربط قواعد بيانات مصلحتي الجوازات والأحوال ......
تقييم أممي بالمناطق المنكوبة: 1038 مبنى مدمرًا بالكامل و8.7 مليون طن من الحطام بحاجة إلى إزالة
تقييم أممي بالمناطق المنكوبة: 1038 مبنى مدمرًا بالكامل و8.7 ......
العلاقي يعلن تشكيل هيئة للدفاع عن البعجة والبشاري ودغمان
العلاقي يعلن تشكيل هيئة للدفاع عن البعجة والبشاري ودغمان...
باتيلي لعقيلة: أنتظر نسخة رسمية من قوانين الانتخابات
باتيلي لعقيلة: أنتظر نسخة رسمية من قوانين الانتخابات...
المنفي والعبيدي يبحثان تداعيات كارثة درنة ويؤكدان على دفع العملية السياسية
المنفي والعبيدي يبحثان تداعيات كارثة درنة ويؤكدان على دفع ......
المزيد