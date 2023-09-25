بلدية طبرق تنشد تزويدها بمواد إغاثة للأسر النازحة

القاهرة - بوابة الوسط

ناشدت لجنة الأزمة والطوارئ ببلدية طبرق الجهات العامة والخاصة تزويدها بمواد إغاثة، بعدما تجاوز عدد الأسر النازحة من درنة 500 أسرة.

ونقلت قناة «الوسط» (Wtv) عن اللجنة في مناشدتها الحاجة العاجلة لمواد غذائية وسجاد وأغطية وحليب وحفاظات أطفال لسد احتياجات الأسر النازحة.

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بلدية طبرق: أعداد الأسر النازحة من درنة في تزايد وسط غياب الدعم

وقالت بلدية طبرق، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن أعداد الأسر النازحة من مدينة درنة في تزايد وسط غياب الدعم، مطالبة من لجان الإغاثة تزويد البلدية بالمواد الغذائية والفرش والأغطية والحليب.

والخميس الماضي، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح أكثر من 43 ألف شخص إثر الفيضانات الدامية التي شهدها شرق ليبيا لا سيما مدينة درنة.

والسبت قدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» أعداد الأطفال النازحين في شرق ليبيا بأكثر من 17 ألف طفل، لافتة إلى أن الأطفال من بين أكثر الفئات المتضررة من الكارثة، وهم الأكثر عرضة لخطر التهديدات المتعلقة بالصحة العامة والصحة العقلية والاضطرابات النفسية والاجتماعية.