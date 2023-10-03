  • Alwasat News
Atwasat

حفتر يؤكد إصرار القيادة العامة على إعادة إعمار درنة بشكل سريع

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 03 أكتوبر 2023, 09:13 مساء
حفتر يؤكد إصرار القيادة العامة على إعادة إعمار درنة بشكل سريع
اجتماع حفتر مع مشايخ وأعيان الجبل الأخضر في درنة، الثلاثاء 3 أكتوبر 2023. (القيادة العامة)
alwasat radio

أكد المشير خليفة حفتر إصرار القيادة العامة على إعادة إعمار مدينة درنة بشكل سريع، داعيًا «المواطنين إلى الحفاظ على تماسك النسيج الاجتماعي والقضاء على الفتن التي حاول البعض ترويجها داخل المدينة خلال الأزمة»، وفق مكتب إعلام القيادة العامة.

وزار حفتر، مساء اليوم الثلاثاء، درنة للمرة الثانية منذ أن اجتاحت الفيضانات المدمرة المدينة وأودت بحياة الآلاف من سكانها وتدمير جزء كبير منها وخاصة مناطق وسط المدينة.

حفتر يجتمع بأعيان ومشايخ الجبل الأخضر في درنة
واجتمع حفتر خلال الزيارة بمشايخ وأعيان مدن الجبل الأخضر والساحل الشرقي لتقديم واجب العزاء في ضحايا السيول والفيضانات التي حلّت بالمنطقة، «وأكد خلال هذا اللقاء إصرار القوات المسلحة على إعادة إعمار المدينة بشكل سريع» وفق ما نشره مكتب إعلام القيادة العامة عبر صفحته على «فيسبوك».

- حفتر يأمر بتخصيص معسكر سابق لأهالي درنة
- حفتر يجري جولة بالطيران العمودي فوق المناطق المتضررة من السيول.. ويزور درنة

كما أثنى في الوقت ذاته على الجهود المستمرة للضباط والجنود التابعين للقيادة العامة رفقة المؤسسات المدنية وفرق الإنقاذ المحلية والدولية التي أتت من كل المدن الليبية ومن الدول الشقيقة والصديقة تلبيةً لنداء الواجب داخل المدن المتضررة.

حفتر يخصص معسكر لأهالي درنة
وأمر حفتر، في 24 سبتمبر الماضي، بتخصيص معسكر (عزوز سابقًا)، التابع للواء 166 مشاة، لأهالي مدينة درنة المتضررين من كارثة العاصفة «دانيال»، التي ضربت مدنًا في الشرق الليبي، وأودت بحياة آلاف الأشخاص، وفق بيان مقتضب صادر عن القيادة العامة.

وأجرى حفتر، في 26 سبتمبر، جولة تفقدية بالطيران العمودي لمدن ومناطق الجبل الأخضر والساحل الشرقي المتضررة جراء الفيضانات والسيول، كما التقى فرق البحث والإنقاذ المحلية والدولية، للوقوف على تطورات عمليات البحث في شوارع ومناطق درنة.

اجتماع حفتر مع مشايخ وأعيان الجبل الأخضر في درنة، الثلاثاء 3 أكتوبر 2023. (القيادة العامة)
اجتماع حفتر مع مشايخ وأعيان الجبل الأخضر في درنة، الثلاثاء 3 أكتوبر 2023. (القيادة العامة)
اجتماع حفتر مع مشايخ وأعيان الجبل الأخضر في درنة، الثلاثاء 3 أكتوبر 2023. (القيادة العامة)
اجتماع حفتر مع مشايخ وأعيان الجبل الأخضر في درنة، الثلاثاء 3 أكتوبر 2023. (القيادة العامة)
اجتماع حفتر مع مشايخ وأعيان الجبل الأخضر في درنة، الثلاثاء 3 أكتوبر 2023. (القيادة العامة)
اجتماع حفتر مع مشايخ وأعيان الجبل الأخضر في درنة، الثلاثاء 3 أكتوبر 2023. (القيادة العامة)
اجتماع حفتر مع مشايخ وأعيان الجبل الأخضر في درنة، الثلاثاء 3 أكتوبر 2023. (القيادة العامة)
اجتماع حفتر مع مشايخ وأعيان الجبل الأخضر في درنة، الثلاثاء 3 أكتوبر 2023. (القيادة العامة)
اجتماع حفتر مع مشايخ وأعيان الجبل الأخضر في درنة، الثلاثاء 3 أكتوبر 2023. (القيادة العامة)
اجتماع حفتر مع مشايخ وأعيان الجبل الأخضر في درنة، الثلاثاء 3 أكتوبر 2023. (القيادة العامة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هل يفوز سلمان رشدي بجائزة نوبل للآداب التي تعلن الخميس؟

هل يفوز سلمان رشدي بجائزة نوبل للآداب التي تعلن الخميس؟
تغطية خاصة: درنة والبنك الدولي

تغطية خاصة: درنة والبنك الدولي
تغطية خاصة: المجتمع الأهلي في درنة بعد الكارثة.. إرادة البقاء

تغطية خاصة: المجتمع الأهلي في درنة بعد الكارثة.. إرادة البقاء
«تحقيقات»: شوارع ليبيا تحت رحمة المطر

«تحقيقات»: شوارع ليبيا تحت رحمة المطر
سيدات يطالبن الدنمارك بتعويضات بعد حرمانهن من الإنجاب

سيدات يطالبن الدنمارك بتعويضات بعد حرمانهن من الإنجاب
كاريكاتير حليم - «كاشيك» المسؤول!

كاريكاتير حليم - «كاشيك» المسؤول!
«فيديو مفبرك».. توم هانكس آخر ضحايا الذكاء الصناعي

«فيديو مفبرك».. توم هانكس آخر ضحايا الذكاء الصناعي
الملياردير البريطاني راتكليف يدرس الاستحواذ على مانشستر يونايتد

الملياردير البريطاني راتكليف يدرس الاستحواذ على مانشستر يونايتد
صعوبات النوم لدى النساء مرتبطة بارتفاع ضغط الدم

صعوبات النوم لدى النساء مرتبطة بارتفاع ضغط الدم
انطلاق النسخة الثانية لملتقى الشعر العربي بنيجيريا

انطلاق النسخة الثانية لملتقى الشعر العربي بنيجيريا
دوري أبطال آسيا: إلغاء مباراة الاتحاد السعودي وسيباهان الإيراني بسبب تمثال قاسم سليماني

دوري أبطال آسيا: إلغاء مباراة الاتحاد السعودي وسيباهان الإيراني بسبب تمثال قاسم ...
شاهد في تغطية «الوسط»: هل قرر مجلس النواب الرحيل؟

شاهد في تغطية «الوسط»: هل قرر مجلس النواب الرحيل؟
السيسي يعلن ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية المصرية لفترة ثالثة

السيسي يعلن ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية المصرية لفترة ثالثة
البيت الأبيض: «مخطئ» بوتين إذا كان يراهن على تعب الغرب من دعم أوكرانيا

البيت الأبيض: «مخطئ» بوتين إذا كان يراهن على تعب الغرب من دعم أوكرانيا
برشلونة يمدد عقد جمال مع بند جزائي بمليار يورو

برشلونة يمدد عقد جمال مع بند جزائي بمليار يورو
تشريح القنفذ ـ الحاكم بأمره (7)

تشريح القنفذ ـ الحاكم بأمره (7)
تقرير أميركي يتحدث عن «كواليس» زيارة حفتر لموسكو

تقرير أميركي يتحدث عن «كواليس» زيارة حفتر لموسكو
تداعيات ما بعد «العاصفة دانيال» في حوارية علمية بصالون العقاد الثقافي

تداعيات ما بعد «العاصفة دانيال» في حوارية علمية بصالون العقاد الثقافي
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
حماد يُسمي عيسى عبدالمجيد منصور وزيرًا مفوضًا بالشؤون الأفريقية
حماد يُسمي عيسى عبدالمجيد منصور وزيرًا مفوضًا بالشؤون الأفريقية
«المركزي»: 27.6 مليار دولار استخدامات النقد الأجنبي خلال 9 أشهر
«المركزي»: 27.6 مليار دولار استخدامات النقد الأجنبي خلال 9 أشهر
شاهد في تغطية «الوسط»: النائب العام.. بين مقتضى العدالة وغضب المتضررين ومطامع الساسة
شاهد في تغطية «الوسط»: النائب العام.. بين مقتضى العدالة وغضب ...
حفتر يؤكد إصرار القيادة العامة على إعادة إعمار درنة بشكل سريع
حفتر يؤكد إصرار القيادة العامة على إعادة إعمار درنة بشكل سريع
«المركزي»: توزيع 80 مليار دينار على المصارف التجارية خلال 9 أشهر
«المركزي»: توزيع 80 مليار دينار على المصارف التجارية خلال 9 أشهر
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وزارة التعليم تعتزم استئناف العام الدراسي بداية الأسبوع المقبل
وزارة التعليم تعتزم استئناف العام الدراسي بداية الأسبوع ......
فرحة إنقاذ الناجين في درنة (صور)
فرحة إنقاذ الناجين في درنة (صور)...
صاحب إنذار «انهيار» السدين في درنة: فقدت أفرادا من عائلتي.. والدولة تجاهلت التحذيرات
صاحب إنذار «انهيار» السدين في درنة: فقدت أفرادا من عائلتي.. ......
مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: توقيف مدير مكتب رئيس مؤسسة النفط بتهمة فساد تتعلق بتوريد أدوية لمتضرري درنة
مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: توقيف مدير مكتب رئيس مؤسسة النفط ......
هل تشهد ليبيا عاصفة جديدة نهاية الأسبوع؟
هل تشهد ليبيا عاصفة جديدة نهاية الأسبوع؟...
المزيد
السفير الروسي يبحث مع مجلس الدولة آخر المستجدات السياسية في ليبيا
السفير الروسي يبحث مع مجلس الدولة آخر المستجدات السياسية في ......
الاتحاد الأوروبي ينضم للدول الداعمة لـ«آلية ليبية موحدة» بشأن إعمار المناطق المنكوبة
الاتحاد الأوروبي ينضم للدول الداعمة لـ«آلية ليبية موحدة» ......
شاهد في «اقتصاد بلس»: ارتفاع جنوني للأسعار ومخاوف من أزمة غذائية بسبب «دانيال»
شاهد في «اقتصاد بلس»: ارتفاع جنوني للأسعار ومخاوف من أزمة ......
«المركزي»: توزيع 80 مليار دينار على المصارف التجارية خلال 9 أشهر
«المركزي»: توزيع 80 مليار دينار على المصارف التجارية خلال 9 ......
حفتر يؤكد إصرار القيادة العامة على إعادة إعمار درنة بشكل سريع
حفتر يؤكد إصرار القيادة العامة على إعادة إعمار درنة بشكل ......
المزيد