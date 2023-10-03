اجتماع حكومي موسع في طرابلس يناقش معوقات تقديم الخدمات بالجنوب

القاهرة - بوابة الوسط

عقد المجلس الرئاسي، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا مع المجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية الموقتة ونخبة من الخبراء والمستشارين من الجنوب، لمناقشة المشاكل والصعوبات التي تعوق تقديم الخدمات لمناطق الجنوب وسُبل تذليلها، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وترأس الاجتماع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، بحضور عضوي المجلس الرئاسي موسى الكوني وعبدالله اللافي، والنائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة مسعود عبيد، وزراء ووكلاء حكومة الوحدة الوطنية عن الجنوب، ونخبة من الخبراء والمستشارين عن مناطق الجنوب.

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وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن الاجتماع «ناقش أهمية الجنوب باعتباره العمق الاستراتيچي للوطن، بالإضافة لمنح مناطق الجنوب الأولوية في استكمال المشاريع الخدمية وضرورة الاهتمام بالمرافق الخدمية والمؤسسات الأمنية في الجنوب لمساهمتها في تحقيق الاستقرار الذي يضمن إنجاح مشروع المصالحة الوطنية».

الاجتماع الحكومي الموسع برئاسة المنفي لمناقشة معوقات تقديم الخدمات في الجنوب، الثلاثاء 3 أكتوبر 2023. (المجلس الرئاسي)

الاجتماع الحكومي الموسع برئاسة المنفي لمناقشة معوقات تقديم الخدمات في الجنوب، الثلاثاء 3 أكتوبر 2023. (المجلس الرئاسي)

الاجتماع الحكومي الموسع برئاسة المنفي لمناقشة معوقات تقديم الخدمات في الجنوب، الثلاثاء 3 أكتوبر 2023. (المجلس الرئاسي)