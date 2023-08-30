المجلس الرئاسي يناقش مع ممثلي فزان استئناف العمل بالمشروعات الحيوية في الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط

عقد رئيس المجلس الرئاسي واللجنة المالية العليا محمد المنفي، رفقة عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، صباح اليوم الأربعاء، اجتماعا موسعا مع النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة، وعدد من وزراء «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عن الجنوب، ورؤساء المراكز التنفيذية، لمناقشة كيفية استئناف العمل في المشروعات الحيوية المتوقفة في الجنوب.

واستعرض المنفي، خلال الاجتماع، آلية عمل اللجنة المالية العليا بوضعها المشروعات الخاصة بالمنطقة الجنوبية في أولى اهتماماتها، والعمل على تنفيذها من قِبل الأجهزة التنفيذية المختصة، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

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كما شدد عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، على ضرورة التوزيع العادل للموزانة، لتنفيذ المشروعات الإستراتيجية التي تحتاجها مناطق الجنوب، وأن تكون الأجهزة التنفيذية أكثر عملية، لتنفيذ المهام الموكلة لها بكل مهنية.

وأضاف المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن الوزراء الحاضرين أكدوا من جهتهم ضرورة العمل على تخصيص الموازنات اللازمة لتسريع عودة الشركات الأجنبية لاستئناف أعمالها في مناطق الجنوب، للحد من الهجرة لمناطق الشمال، وإحداث تنمية مكانية فيها، ولا سيما مدينة مرزق، والعمل على عودة الحياة فيها.

اجتماع المنفي والكوني مع ممثلي فزان في طرابلس، الأربعاء 30 أغسطس 2023. (المجلس الرئاسي)

اجتماع المنفي والكوني مع ممثلي فزان في طرابلس، الأربعاء 30 أغسطس 2023. (المجلس الرئاسي)