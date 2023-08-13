أهالي فزان يطالبون بتشكيل جسم رسمي لمتابعة شؤون الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط

طالب تجمع «من أجلك فزان»، خلال اجتماع مع عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، بتشكيل جسم رسمي يمثل أهالي فزان «يكون لسان حالهم للمطالبة بحقوقهم، لتوزيع ثروة الوطن على أبنائه بالتساوي، والاستفادة منها في التنمية والإعمار»، بحسب بيان للمجلس الرئاسي.

الكوني ممثلًا للجنوب

ونقل البيان عن التجمع مباركته «تأكيد أعضاء مجلسي النواب والدولة، وعدد من وزراء حكومة الوحدة الوطنية عن مناطق الجنوب، بأن يكون الكوني ممثلًا لهم؛ لمتابعة كل ما يتعلق بمناطق الجنوب لتحقيق تنميته واستقراره».

وأكدوا أن «الجنوب هو العمق الاستراتيچي للوطن، ومصدر خيراته، ويعاني تدنيًا كبيرًا في مستوى الخدمات في عديد المجالات، ويدعون لوحدة ليبيا، ولا يزالون محافظين عليها رغم الظروف التي يعيشها الجنوب»، مشددين على ضرورة العمل لإعادة الاستقرار في مناطق الجنوب ونجاح مشروع المصالحة فيما بينهم وعودة المهجَّرين والنازحين منهم.

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التنسيق لعقد ملتقى في الجنوب

وطالبوا بضرورة تشكيل لجانٍ تضم أعضاء مجلسي النواب والدولة، والوزراء، والخبراء، وشيوخ القبائل ليكون الجسم الرسمي لشؤون فزان برعاية موسى الكوني، والتنسيق لعقد ملتقى في الجنوب يعلنون من خلاله وقوفهم إلى جانب الوطن، وأنهم أحد أركانه، ويطالبون من خلاله بحقوقهم.

بدوره، أكد عضو المجلس الرئاسي أن مباركة تجمع فزان لشخصه لمتابعة كل ما يتعلق بمناطق الجنوب لتحقيق تنميته واستقراره، ستكون دافعًا له لتحقيق مطالب مناطق الجنوب لنيل حقوقهم.

واستعرض الكوني، خلال الاجتماع، رؤيته لتحقيق الاستقرار والتنمية في الجنوب «التي لن تتحقق إلا بتكاتف جهود أبنائه»، مرحبًا بانعقاد ملتقى فزان الذي سيضم كل مكوناته للإعلان من خلاله بأنهم جزء من الوطن، لدعم جهود المصالحة وإعادة الحياة لمدينة مرزق وتفعيل صندوق إعمار المدينة.