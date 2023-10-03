حالة الطقس في ليبيا (الثلاثاء 3 أكتوبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، تكاثر السحب من حين إلى آخر يصحبها هطول أمطار متفرقة على الساحل من الخمس إلى سرت ومرتفعات الجبل الأخضر وبعض مناطق الجنوب الشرقي.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

- حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر اليوم وغدا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية خاصة الساحل الممتد من الخمس إلى سرت.

- الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 26 و30 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد:

- حالة السماء: ما زالت السحب تتكاثر من حين إلى آخر مع احتمال هطول أمطار على بعض المناطق الساحلية خاصة مرتفعات الجبل الأخضر.

- الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 25 و31 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة:

- حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم على غات.

- الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و34 درجة مئوية.