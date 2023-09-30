المسماري: ارتفاع وفيات «دانيال» في درنة إلى 4156 حالة

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع عدد وفيات العاصفة «دانيال» في مدينة درنة إلى 4156 حالة حتى أمس الجمعة، وفق إحصائية نشرها الناطق باسم «القيادة العامة»، اللواء أحمد المسماري.

حسب الإحصائية المنشورة على صفحة المسماري بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فقد ارتفع عدد الوفيات بعد انتشال جثتين، أمس الجمعة.

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وخلفت الفيضانات والسيول الغزيرة التي اجتاحت مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر في العاشر من سبتمبر الجاري، خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، فيما لا تزال عمليات حصر الخسائر وانتشال جثامين الضحايا مستمرة.