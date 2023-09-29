المسماري: 4154 حالة إجمالي وفيات فيضانات درنة حتى الآن

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الناطق باسم «القيادة العامة»، اللواء أحمد المسماري، وصول عدد وفيات السيول والفيضانات في مدينة درنة إلى 4154 حالة حتى مساء الخميس.

جاءت هذه الإحصائية بعد انتشال 6 جثث من ضحايا كارثة درنة اليوم الخميس 28 سبتمبر، بحسب الإحاطة اليومية التي ينشرها المسماري.

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وخلفت الفيضانات والسيول الغزيرة التي اجتاحت مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر في العاشر من سبتمبر الجاري، خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، فيما لاتزال عمليات حصر الخسائر وانتشال جثامين الضحايا مستمرة.