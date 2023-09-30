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شاهد في «تغطية خاصة»: درنة.. جرح متجدد وهواجس الإهمال والتأخير

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 سبتمبر 2023, 08:12 مساء
شاهد في «تغطية خاصة»: درنة.. جرح متجدد وهواجس الإهمال والتأخير
حلقة برنامج «تغطية خاصة» على قناة «الوسط» (Wtv)، السبت 30 سبتمبر 2023. (صورة مثبتة من فيديو)
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تواصل قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم السبت، تغطيتها الخاصة للأوضاع في مدينة درنة؛ حيث تتواصل عمليات البحث وانتشال جثامين المفقودين جراء الفيضانات المدمرة التي اجتاحت المدينة في العاشر من سبتمبر الجاري مخلفة أضرارًا مادية وبشرية فادحة.

وفي وقت أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب بدء صرف التعويضات للمتضررين من العاصفة مطلع هذا الأسبوع، تثار مخاوف التأخير في جبر الضرر، وتطفو على السطح هواجس الإهمال.

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وخلص اجتماع الحكومة المكلفة من مجلس النواب في مدينة درنة المنكوبة، الثلاثاء الماضي، إلى اتخاذ عدة قرارات صبت في مصلحة إعادة إعمار المناطق المتضررة بالشرق الليبي.

ومن بين هذه القرارات، الموافقة على إنشاء صندوق إعمار مدينة درنة والمناطق المتضررة جراء العاصفة، فضلًا عن سحب مشروعات الإسكان العام في مدينة درنة والمناطق والمدن المتضررة وإعطاء مهلة أسبوعين للبدء في استكمالها. وفي حالة عدم حدوث ذلك يُجرى التعاقد مع شركات أخرى، وفق منشور على صفحة الحكومة بموقع «فيسبوك».

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