صور من «ناسا» تظهر حجم الفقد الكهربائي بالجبل الأخضر جراء «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط

أعدت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) تقريرًا عن مقدار الفقد في الطاقة الكهربائية نتيجة دمار البنية التحتية للطاقة الكهربائية بمدن الجبل الأخضر بعدما ضربتها العاصفة المتوسطية «دانيال» في العاشر من سبتمبر الجاري، وفق ما أعلن، اليوم السبت، المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء.

وقال المركز في منشور عبر صفحته بموقع «فيسبوك»، إن صورًا ملتقطة بواسطة الأقمار الصناعية نشرتها «ناسا» تظهر كمية الإنارة قبل وبعد العاصفة المدمرة.

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ما قبل وبعد الكارثة.. «ناسا» تنشر صورتين تظهران حجم الكارثة في درنة

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن «دانيال» 4154 حالة بعد انتشال ست جثث، الخميس، وفق إحصائية صادرة عن الناطق باسم «القيادة العامة» اللواء أحمد المسماري.

تقديرات أممية: تضرر 3100 مبنى في درنة

وتشير التقديرات الأولية لمركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية (يونوسات) إلى أن 3100 مبنى في درنة تضرر بسبب تدفق المياه. ووفقًا للمنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، فقد نزح نحو 40 ألف شخص في البلاد بسبب العاصفة، من بينهم 30 ألفًا من درنة.

وصنف علماء من مشروع «وورلد ويذار أتريبيوشن» العاصفة التي ضربت ليبيا من العواصف «الأكثر دموية» في تاريخ أفريقيا؛ إذ لا يمكن توقعها سوى مرة كل 300 أو 600 عام.

صورتان نشرتهما «ناسا» تظهران الفقد الكهربائي بالجبل الأخضر بعد العاصفة «دانيال»، 30 سبتمبر 2023. (المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء)