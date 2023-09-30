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حالة الطقس في ليبيا (السبت 30 سبتمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 سبتمبر 2023, 09:25 صباحا
حالة الطقس في ليبيا (السبت 30 سبتمبر 2023)
سماء ملبدة بالغيوم. (تعبيرية: بوابة الوسط)
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 قال المركز الوطني للأرصاد الجوية، إن الفرصة مازالت مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال الشرقي والجنوب الغربي، متوقعا أن تكون جيدة تصحبها أحياناً خلايا من السحب الرعدية.

ولفت المركز في بيان حالة الطقس الصادر اليوم السبت 30 سبتمبر 2023، إلى أن درجات الحرارة ستتراوح بين 22 و36 درجة على مختلف الأنحاء.

راس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:
حالة السماء: السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا، خاصة على الساحل الممتد من الخمس حتى مصراتة مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 27 و32 درجة مئوية.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد:
حالة السماء: سقوط أمطار متفرقة على المناطق الممتدة من بنغازي حتى درنة من المتوقع أن تكون جيدة مساء اليوم على الجبل الأخضر تصحبها أحياناً خلايا من السحب الرعدية، مع ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على المرتفعات الجبلية.
الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 22 و28 درجة مئوية.

الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة:
حالة السماء: تتكاثر السحب من حين لآخر مع سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق من المتوقع أن تكون جيدة على غات وماجا ورها، تصحبها أحياناً خلايا من السحب الرعدية، ما يتسبب فى جريان بعض الأودية المحلية.
الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 31 و36 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا يوم الغد على الحمادة والجفرة.

الواحات - السرير- تازربو- الكفرة:
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع فرصة سقوط أمطار متفرقة على تازربو.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 31 و35 درجة مئوية، وتسجل تراجعا يوم الغد على تازربو والكفرة.

حالة الطقس في ليبيا (السبت 30 سبتمبر 2023)
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