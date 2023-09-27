النائب العام يقيِّم نتائج لجنة تحقيق كارثة درنة

القاهرة - بوابة الوسط

اطلع النائب العام المستشار الصديق الصور على أول إجراءات البحث المتعلقة بكارثة درنة، وأجرى تقييما لنتائج لجنة التحقيق، بحسب بيان لمكتب النائب العام على «فيسبوك».

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأربعاء، بعض أعضاء لجنة التحقيق في كارثة فيضان درنة، حيث وجه الصديق الصور بأن تكون إجراءات التحقيق ناجزة، ومتآلفة مع طبيعته.

والإثنين الماضي، قال النائب العام إن التحقيقات المتعلقة بكارثة درنة «تُجرى بشكل طبيعي، ولا توجد أية عراقيل»، مؤكدا «أن الاتهام سيطال كل من تسبب في هذه الكارثة».

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وفي اليوم نفسه، أعلن مكتب النائب العام تحريك الدعوى الجنائية ضد 16 مسؤولا في إطار تحقيقات أجراها بشأن حادث انهيار سدي وادي درنة وأبو منصور جراء الفيضانات والسيول التي تسببت فيها العاصفة «دانيال».

كما قرر المكتب حبس ثمانية من بين المتهمين: «رئيس هيئة الموارد المائية السابق وخلَفه، ومدير إدارة السدود وسَلفه، ورئيس قسم تنفيذ مشروعات السدود والصيانة، ورئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية، ورئيس مكتب الموارد المائية في درنة، وعميد المجلس البلدي بدرنة».

النائب العام المستشار الصديق الصور يلتقى بعض أعضاء لجنة تحقيق كارثة فيضان درنة، الأربعاء 27 سبتمبر 2023 (مكتب النائب العام)