وفد ألماني يتجول في أحياء البيضاء لتقييم الأضرار الناجمة عن الفيضانات

القاهرة - بوابة الوسط

أجرى وفد من الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، جولة في الأحياء المتضررة بمدينة البيضاء، لتقييم حجم الأضرار الناجمة عن الفيضانات التي شهدتها البلدية ومناطق الجبل الأخضر وشرق ليبيا 10 سبتمبر، وخلفت خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.

ضم الوفد الألماني السفير المعتمد لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، وممثل وكالة التعاون الدولي (GIZ) التابعة لوزارة الخارجية الألمانية ناصف دخيل، بحسب ما أعلن المجلس البلدي بالبيضاء عبر صفحته على «فيسبوك».

حجم الأضرار في بلدية البيضاء

وأوضح المجلس البلدي: «الوفد الألماني أجرى جولة ميدانية في الأحياء المتضررة بالبيضاء، رفقة عضو المجلس البلدي وليد الزوبيك، ومدير إدارة المشروعات محمد نوري، ومدير إدارة التنمية المجتمعية منصور البيرة، وذلك لتقييم الأضرار».

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ونوه عضو المجلس البلدي البيضاء وليد محمد إلى أن «الأضرار لا تقتصر فقط على أحياء المدينة، بل تطال غالبية مناطق وقرى البلدية». وأكد المجلس البلدي في السياق نفسه أن «إدارة المشروعات بتعليمات من عميد البلدية ما زالت تكثف الجهود، لإزالة المخلفات وحل المختنقات، تحضيرا لإعادة الإعمار».

شركات وخبرات أجنبية لإعادة إعمار البيضاء

وأصدر المجلس البلدي البيضاء في الأيام القليلة الماضية منشور رقم 1 لسنة 2023، مؤكدا خلاله ضرورة تنفيذ وإعادة إعمار البلدية من قِبل شركات وخبرات أجنبية، خاصة في المشروعات الإستراتيجية.

وقبيل جولته، اجتمع الوفد الألماني بعميد المجلس البلدي، صفي الدين إدريس هيبة، في مقر ديوان البلدية، حيث جرى اطلاعهم على الوضع الإنساني في البلدية، والاحتياجات العاجلة للمتضررين من الفيضانات المدمرة.

جولة السفير الألماني والفود المرافق له بالأحياء المتضررة في البيضاء، الأربعاء 27 سبتمبر 2023. (المجلس البلدي البيضاء)

جولة السفير الألماني والفود المرافق له بالأحياء المتضررة في البيضاء، الأربعاء 27 سبتمبر 2023. (المجلس البلدي البيضاء)

جولة السفير الألماني والفود المرافق له بالأحياء المتضررة في البيضاء، الأربعاء 27 سبتمبر 2023. (المجلس البلدي البيضاء)