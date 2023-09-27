عميد البيضاء يطلع السفير الألماني على الاحتياجات والمتطلبات العاجلة للبلدية

القاهرة - بوابة الوسط

أطلع عميد بلدية البيضاء صفي الدين إدريس هيبة سفير ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت على الاحتياجات والمتطلبات العاجلة لدعم المتضررين جراء الفيضانات التي اجتاحت البلدية خلال الفترة الماضية.

واستقبل هيبة، صباح اليوم الأربعاء، السفير الألماني والوفد المرافق له بمقر المجلس البلدي البيضاء «للنظر في توفير الاحتياجات والمتطلبات العاجلة للبلدية وفق الأولويات كالوضع الإنساني للمتضررين»، وفق ما نشره المجلس البلدي عبر صفحته على «فيسبوك».

وشدد عميد البيضاء خلال اللقاء على أن مسألة الوضع الإنساني للمتضررين أولوية قصوى، يتعين معالجتها بالتوازي مع معالجة انهيارات البنية التحتية كالعبّارات وشبكة الطرق التي تربط مدينة البيضاء بباقي المناطق التابعة للبلدية.

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وأشار عميد البيضاء إلى حاجة البلدية لوضع حل جذري لتكدس القمامة كتدشين مصنع لإعادة تدوير المخلفات والفضلات، بحسب المجلس البلدي.

تعاطف ألمانيا مع المتضررين من الفيضانات

وأكد السفير ميخائيل أونماخت من جهته، تعاطف ألمانيا مع المتضررين من الفيضانات والسيول في شرق ليبيا، مؤكدًا رغبة بلاده في تقديم الخدمات وفق متطلبات المجتمع المحلي.

حضر اللقاء عضو المجلس البلدي البيصاء وليد محمد الزوبيك ومدير إدارة النظافة بالبلدية علي سالم، ومدير إدارة التنمية المجتمعية منصور البيرة، وناصف دخيل ممثلًا للوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ» التابعة لوزارة الخارجية الألمانية.

شاحنة تحمل مساعدات للمتضررين في البيضاء. (المجلس البلدي البيضاء)