ألمانيا ترسل طائرة مساعدات إلى المنطقة الشرقية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت السفارة الألمانية لدى ليبيا، اليوم الخميس، توجه طائرة محملة بمساعدات أساسية إلى المنطقة الشرقية للمعاونة في تخفيف آثار الدمار الذي خلفته العاصفة «دانيال».

وقالت السفارة في منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك»: «جرى الآن وبنجاح تحميل المساعدات الأساسية والضرورية في طائرتنا بألمانيا، والتي ستتجه إلى المنطقة الشرقية بليبيا»، دون أن تذكر تفاصيل عن كمية المساعدات.

بدوره، قال السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، إنه توجه إلى المنطقة الشرقية لتنسيق وتقديم المساعدات الألمانية إلى المدن المنكوبة، وكتب عبر حسابه على موقع «إكس» (تويتر سابقًا): «نحن ملتزمون بالعمل الإنساني ومؤمنون بأهمية التضامن العالمي. سنعمل جاهدين لتخفيف المعاناة ودعم الأشخاص المحتاجين».

10 آلاف مفقود جراء «دانيال» في ليبيا

وتسببت العاصفة «دانيال»، التي اجتاحت مناطق شرق ليبيا، الأحد والإثنين الماضيين، في دمار واسع على مستوى البنية التحتية، وخلّفت موجة نزوح كبيرة.

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وقال الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، الثلاثاء الماضي، إن عدد المفقودين جراء السيول والفيضانات التي شهدتها ليبيا وصل إلى «10 آلاف شخص» حتى الآن، متوقعًا ارتفاع حصيلة القتلى «بشكل هائل».

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن المسؤول في المنظمة طارق رمضان قوله للصحفيين في جنيف خلال اتصال عبر الفيديو من تونس: «حصيلة القتلى ضخمة، وقد تصل إلى الآلاف. نؤكد من مصادرنا المستقلة للمعلومات أن عدد المفقودين وصل إلى 10 آلاف شخص حتى الآن».

الأمم المتحدة: كان بالإمكان تفادي وقوع معظم القتلى جراء «دانيال» في ليبيا

أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، الخميس، أنه «كان من الممكن تفادي سقوط معظم الضحايا» جراء الفيضانات التي خلفتها العاصفة المتوسطة المدمرة «دانيال» التي ضربت الشرق الليبي منذ الأحد الماضي.

وقال الأمين العام للمنظمة بيتيري تالاس، خلال مؤتمر صحفي في جنيف: «كان بالإمكان إصدار إنذارات، لكانت هيئات إدارة الحالات الطارئة تمكنت من إجلاء السكان، ولكنا تفادينا معظم الخسائر البشرية»، مشيرًا إلى «قلة التنظيم في ظل الفوضى المخيمة في ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي»، وفق وكالة «فرانس برس».

من تحميل طائرة ألمانية بمساعدات للمنطقة الشرقية، 14 سبتمبر 2023. (السفارة الألمانية لدى ليبيا)

من تحميل طائرة ألمانية بمساعدات للمنطقة الشرقية، 14 سبتمبر 2023. (السفارة الألمانية لدى ليبيا)