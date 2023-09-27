رسالة تضامن ألمانية من قرية البياضة

القاهرة - بوابة الوسط

جدد السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، اليوم الأربعاء، تضامن بلاده مع ضحايا العاصفة «دانيال»، شرق البلاد، وذلك خلال زيارة تضامنية لقرية البياضة بالجبل الأخضر.



وقال في تغريدة عبر منصة «إكس» (تويتر سابقًا) «في هذا الوقت الصعب، نشعر بالحزن والألم على جميع ضحايا الفيضانات».



أونماخت: أجدد تضامني مع الشعب الليبي

وأضاف: «هنا من وسط منطقة البياضة وبمناسبة المولد النبوي، أود أن أجدد تضامني مع الشعب الليبي»، وتابع: «نحن واثقون من قدرة الليبيين على التعاون والتعافي، وسنستمر في تقديم الدعم والمساعدة في مثل هذه الظروف الصعبة». ولحقت أضرار مادية كبيرة بقرية البياضة، التي غرقت بالكامل تحت المياه، وسط انقطاع في الكهرباء والخدمات.

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وحسب آخر أرقام رسمية، ارتفع عدد ضحايا العاصفة دانيال إلى 3893 حالة، وفق ما أعلن الناطق باسم اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، محمد الجارح.