شركة الكهرباء: إعادة التيار لمستشفى البياضة القروي و«أطفال درنة»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الجمعة، إعادة التيار إلى مستشفى البياضة القروى من قبل فرقة مهندسي توزيع سرت، مؤكدة إعادة الكهرباء كذلك إلى مستشفى الأطفال في مدينة درنة.

وتقع قرية البياضة على الطريق الساحلي بين مدينتي المرج والبيضاء، ضمن قرى الجبل الأخضر، وقد تضررت من الفيضانات والعواصف التي ضربت المنطقة الشرقية في 10 سبتمبر الجاري.

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قبل ذلك، أعلنت شركة الكهرباء، اليوم، توجيه قافلة كبرى تضم معدات، ومواد، وآليات، يرافقها 400 مهندس وفني، إلى المناطق المتضررة جراء العاصفة «دانيال».

أثناء أعمال صيانة للكهرباء بمستشفى البياضة القروي. (شركة الكهرباء)

أثناء أعمال صيانة للكهرباء بمستشفى البياضة القروي. (شركة الكهرباء)