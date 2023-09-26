بحث وضع آلية لحماية المناطق الأثرية في غات من التخريب

القاهرة - بوابة الوسط

بحث جهاز الشرطة السياحية فرع غات مع مركز المعلومات بوزارة السياحة وضع آلية للحد من التخريب الذي تتعرض له المواقع الأثرية في المدينة.

وتناول الاجتماع مراجعة ودراسة وتوثيق خطوط السير المعدة من الشركات السياحية للمواقع الأثرية والسياحة في غات، حسب بيان الفرع على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وناقش المجتمعون كيفية منح تصاريح الدخول إلى هذه لمواقع والتنسيق المستمر للحد من ظاهرة العبث بها وتشويهها.

تعرض مواقع أثرية للتخريب

وتعرضت مواقع أثرية عدة في ليبيا إلى التخريب من قبل مجهولين خلال السنوات الماضية، ومن آخر تلك الوقائع ما تعرض له الموقع الأثري «سيرة أم الصفا» بمنطقة اللويفية في بلدية بنغازي، حين نبش مجهولون المكان بحثا عن الكنوز.

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وتكررت الواقعة في «قصر القوس» في بلدية الخمس، حيث قام خارجون عن القانون بالحفر في المكان بغية العثور على قطع أثرية ثمينة.