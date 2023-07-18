الداخلية: نبش وتخريب موقع أثري في زوارة

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الإثنين، بتعرض موقع أثري غرب شركة مليتة في زوارة لأعمال نبش وتخريب.

وقالت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن فرع جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار المنطقة الغريبة تلقى بلاغًا مفاده وجود أعمال نبش وتخريب تعرض لها الموقع الأثري غرب شركة مليتة، حيث توجهت دوريات الفرع إلى مكان البلاغ رفقة خبيرين من الآثار لمعاينة المكان ودورية من قسم النجدة بمديرية أمن زوارة، وذلك بعد فتح محضر وإبلاغ نيابة النظام العام الغربية ومكتب آثار صبراتة.

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وأوضحت الوزارة أن الكشف على الموقع بيّن أنه تعرض للحفر والنبش والتخريب من ضعاف النفوس للبحث عن الكنوز، حيث اتخذت كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

الموقع الأثري الذي تعرض للتخريب، الإثنين 17 يوليو 2023 (وزارة الداخلية)

الموقع الأثري الذي تعرض للتخريب، الإثنين 17 يوليو 2023 (وزارة الداخلية)

الموقع الأثري الذي تعرض للتخريب، الإثنين 17 يوليو 2023 (وزارة الداخلية)