لجنة لحصر الجرافات والقوارب الراسية في الموانئ

القاهرة - بوابة الوسط

قررت وزارة المواصلات في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» تشكيل لجنة تتولى إعداد حصر شامل للجرافات والقوارب الراسية في الموانئ، واقتراح الإجراءات اللازمة لحل أوضاعها.

جاء ذلك في إطار تعاون وزارتي المواصلات والثروة البحرية بشأن أوضاع تلك السفن، حسب بيان الوازرة على صفحتها في موقوع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإثنين.

دراسة أوضاع الجرافات والقوارب الراسية في الموانئ البحرية

وقرر وكيل الوزارة لشؤون الديوان والنقل البحري وسام خليفة الإدريسي ووكيل وزارة الثروة البحرية للشؤون الفنية صابر خالد العزابي دراسة أوضاع الجرافات والقوارب الراسية في الموانئ البحرية كافة.

واتفق الجانبان على الفصل بين قوارب وجرافات الصيد عن السفن التجارية، والعرض في اجتماع قادم يعقد في غضون أسبوعين من تاريخه.