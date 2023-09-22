«من هو ابن القذافي».. وثائقي فرنسي يفتح ملف سيف

القاهرة - بوابة الوسط

يقتفى فيلم وثائقي جديد رحلة الابن الثاني للعقيد معمر القذافي، وسعيه إلى استعادة السلطة في ليبيا على الرغم من أوامر القبض عليه بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وبثت قناة «Arte» الفرنسية- الألمانية في 19 سبتمبر الجاري، تحقيقا يحاول معرفة مصير ومكان تواجد سيف الإسلام القذافي، (مواليد 1972)، كان خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين أحد مبعوثي «الجماهيرية » في أوروبا.

الجانب الأقل توثيقًا في المعادلة الليبية

وبعد مقتل والده، وقع سيف الإسلام أسيرا على يد «ميليشيا» من الزنتان فأصبح معزولاً ومجرداً من الحرية لعدة سنوات، وفي نوفمبر 2021، نظم سيف عودته الإعلامية من جنوب ليبيا، وكان الحدث المهم هو اعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا.

وبهذا المشهد الشهير من عودة نوفمبر 2021، افتتح الفيلم الوثائقي عن القذافي الابن، محاولا فك رموز الشبكة التي ترافق طموحاته، وهو يكشف جانبا مخفيا والأقل توثيقًا في المعادلة الليبية الحالية.

وحسب صانعي الفيلم فإن ترشح سيف الإسلام كان سيتيح امكانية الحصول على مقابلة مع سيف الإسلام وتأشيرة دخول إلى الموقع الذي يتحصن فيه بفضل الحملة الانتخابية، لكن إلغاء التصويت بدد هذه الآمال.

وفي هذا السياق عاد التحقيق الى ما قبل عام 2011 بنقل شهادات ملياردير أمريكي ووسطاء مختلفين تحدثوا دون ذكر أسمائهم عندما كان الوجه الودي لـ«الجماهيرية العظمى»، وفي إنجلترا حيث التحق بكلية لندن للاقتصاد، كانت لديه مهمة وهي طمأنة الغرب في وقت كان نظام والده يريد تخليص نفسه من سمعته السيئة كدولة راعية للإرهاب. لذا كان من الضروري إقناع القوى الأوروبية بأن ليبيا بدأت في تجسيد الإصلاحات، وأنها تتحرك نحو الديمقراطية بالوتيرة التي تناسبها.

وسيشارك من خلال مؤسسة القذافي العالمية للأعمال الخيرية والتنمية التابعة له في إطلاق سراح الرهائن في الفلبين والتفاوض بشأن تعويض ضحايا هجومين تورطت فيهما ليبيا. وتسائل الفيلم عن الهدف من التحركات والتي ترمي الى رفع ليبيا من قائمة الحظر المفروض عليها بعد سنوات من الحصار والعقوبات الدولية.

موجة «الربيع العربي» عام 2011 بددت وهم الإصلاحات

وتابع التحقيق التلفزيوني، أنه في عام 2007، ومع زيارة معمر القذافي إلى باريس، بدا أنه قد نجح في المهمة، لكن في عام 2011 تغير كل شيء عندما اندلع الربيع العربي في ليبيا، الدولة التي تبلغ مساحتها ثلاثة أضعاف مساحة فرنسا، ويبلغ عدد سكانها 7 ملايين نسمة فقط، وهي واحدة من أغنى الدول في أفريقيا بفضل غازها ونفطها، ومفاجأة العالم كان اختيار سيف الإسلام دعم والده في القضاء على الثورة.

ويتضمن الفيلم الوثائقي أيضا صوًرا للمقابلة التي أجراها سيف الإسلام مع قناة اوروبية والتي قال امام الكاميرا: «أول شيء نطلبه من هذا المهرج هو إعادة الأموال إلى الشعب الليبي.. لدينا كل التفاصيل والمستندات وعمليات النقل. وسوف نكشف عن كل شيء قريبا» في إشارة الى الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، الذي دأب على دحض هذه الاتهامات التي، بحسب قوله، ليس لها أي أساس ملموس رغم مرور أكثر من أحد عشر عاما على التحقيقات.

وبددت موجة «الربيع العربي» عام 2011 الوهم وأعدّت البلاد إلى العنف، وذلك عندما ظهر سيف الإسلام مهددا بـ أنهار من الدماء في نهاية فبراير وكشف للعالم حقيقة هذه الخرافة الإصلاحية، وفق ما يذكر الفيلم، ما سيلفه غالياً عبر لائحة اتهام من المحكمة الجنائية الدولية وعار بعد انتصار الثورة. لكنه ينفذ بجلده لأن الميليشيات التي تحتجزه في الزنتان، بجنوب غرب طرابلس جعلت منه بيدقا وورقة ورهناً مفيداً جداً للتفاوض.

سيف الإسلام في قبضة سجّانين أم ملائكة حراسة؟

وطوال هذه السنوات، كان مصير سيف يلفه الغموض هل هؤلاء سجانيه أم ملائكة حراسة؟ ونقلت القناة التلفزيونية إنه متأثر نفسيا، وحتى عودته المفاجئة ربما دبرها الروس ليختفي مرة أخرى لأسباب أمنية.

وتتابع القناة من المؤكد أن سيف الإسلام، الذي يحمل الكثير من أسرار نظام والده، لديه بعض الأسباب التي تجعله حذراً في حين يغذي المقربون منه أسطورة عودته الحتمية.. فالخطاب جاهز وحتى لون بدلته ونوع الكرسي الذي سيجلس عليه.

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وتضمن الفيلم الوثائقي صورا وشهادات لم تُنشر من قبل لفاعلين غربيين خلال فترة ما قبل القبض عليه، مثل السفير الأمريكي في ليبيا من 2009 إلى 2012 جين كريتز، الذين التقوا به في فيينا ولندن وتونس والزنتان، حيث يُعتقد أن سيف الإسلام متواجد هناك، ووفق مستشاره السابق محمد الهوني فإن سيف القذافي هي« أنه أراد أن يحكم في ظل والده وهو أمر مستحيل».

ماذا يفعل لو عاد نجل القذافي إلى السلطة

وحكمت عليه محكمة في طرابلس بالإعدام غيابيا في عام 2015. لكن الجماعة المتمردة التي ألقت القبض عليه في الزنتان رفضت تسليمه إلى السلطات وأُطلق بعدها سراحه من السجن في يونيو 2017 بعد اعتماد قانون العفو من قبل البرلمان الذي يتخذ من شرق ليبيا مقراً له.

وتساءل الفيلم: «إذا عاد سيف الإسلام القذافي إلى السلطة، فهل سينفذ تهديداته، وينتقم لعشيرته، ويقضي على أعدائه؟ أم سيختار العفو أو الصمت أو الديكتاتورية أو الديمقراطية»؟

ويستنتج الفيلم أنه «بالنسبة للغرب و«الثوار» الليبيين على حد سواء، فإن عودة القذافي إلى السلطة ستكون على أي حال رمزا لفشل ثورة 2011 التي أنهت 42 عاما من الدكتاتورية. ولكن الآن بعد أن أصبح حراً، يمكنه أن يلعب دوراً في ليبيا المستقبلية، كما فعل في الماضي».