شاهد في «وسط الخبر»: هل تعيد أفريقيا سيف القذافي من نافذة المصالحة؟

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم الأحد، ردود الفعل على المؤتمر التحضيري للمصالحة الوطنية في ليبيا الذي اختتم أعماله في الكونغو، وسط انتقادات ومعارضة من البعض، على خلفية دعم أطراف محلية بعينها وإعادة دمجها في الحياة السياسية.

واستضافت الكونغو برازافيل، يومي الخميس والجمعة، أعمال اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة الليبية، بمشاركة رئيس الكونغو، رئيس اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى بشأن ليبيا دنيس ساسو نغيسو، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي، وعضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، وممثلين عن مختلف الأطراف الليبية والجامعة العربية والدول المعنية بالأزمة الليبية.

وفي الجلسة الختامية، دعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي، أطراف الصراع الليبي، إلى إزالة كل العوائق الداخلية والخارجية التي تعيق العودة إلى تحقيق السلم الحقيقي، وقال إن المصالحة التي «تطمحون إليها هي لقاء القلب والعقل».

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لكن ارتباط دول أفريقية بعلاقات مع أنصار النظام السابق، دفع البعض للقول إن هذه الدول تساعد هذه الأطراف للعودة إلى الحياة السياسية في ليبيا، وعلى وجه التحديد سيف الإسلام نجل العقيد معمر القذافي، متهمين المنظومة الأفريقية بتحييد أطراف معنية على حساب أطراف أخرى، ما يضعف فعالية نتائج تلك الجولة.

وحول هذا الملف فتح البرنامج نقاشا مع كل من: الباحث السياسي د. عبد العزيز أغنية، وأستاذ القانون الدولي والدراسات الاستراتيجية د. محمد بودن، والباحث السياسي يحيى العبار.

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