«الأغذية العالمي» يستهدف دعم 100 ألف شخص بالمناطق المتضررة من «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن برنامج الأغذية العالمي، اليوم الجمعة، استهدافه توسيع نطاق دعمه ليصل إلى 100 ألف شخص في المناطق الأكثر تضررا جراء العاصفة «دانيال» في ليبيا، منبها إلى تعطل سلسلة الإمدادات الغذائية في درنة وما حولها بشدة.

وقال البرنامج التابع للأمم المتحدة في تغريدة على حسابه بموقع «إكس» (تويتر سابقا)، إنه استخدم وكذلك شريكه «LibAid» مخزونات غذائية مخزنة سابقا للوصول إلى الأسر المتضررة في أعقاب كارثة «دانيال» مباشرة، وأضاف: «نحن نعمل على توسيع نطاق الدعم ليصل إلى 100 ألف شخص في المناطق الأكثر تضررا».

وقبل أسبوع أطلق البرنامج الأممي نداء عاجلا من أجل التبرع لإغاثة ضحايا العاصفة «دانيال» التي أودت بحياة آلاف الأشخاص في شرق ليبيا، مشيرا إلى «توزيع حصص غذائية على أكثر من ألفي شخص في 16 موقعا في بنغازي، بعد نزوحهم من درنة».

«الأغذية العالمي» يطلق نداء عاجلا للتبرع لضحايا العاصفة «دانيال»

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«الدولية للهجرة»: أكثر من 43 ألف نازح جراء «دانيال»

وأمس الخميس، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح أكثر من 43 ألف شخص إثر الفيضانات الدامية التي شهدها شرق ليبيا لا سيما مدينة درنة.

وقالت المنظمة في تقريرها الأخير حول الوضع في شرق ليبيا بعد مرور العاصفة «دانيال» ليل 10-11 سبتمبر التي أوقعت أكثر من 3300 قتيل وفقا للسلطات: «حسب آخر التقديرات، فإن 43 ألفا و59 شخصا نزحوا إثر الفيضانات في شمال شرق ليبيا»، وفق وكالة «فرانس برس».

وسبق أن قدرت المنظمة الدولية للهجرة نزوح 40 ألف شخص في شرق ليبيا، بينهم 30 ألفا في مدينة درنة وحدها، لافتة إلى تحويل عديد المدارس إلى ملاجئ موقتة لاستقبال العائلات النازحة في المناطق المتضررة.

عناصر من برنامج الأغذية العالمي خلال تقديمهم مساعدات لسكان المناطق المتضررة من «دانيال» شرق ليبيا، 22 سبتمبر 2023. (حساب البرنامج على تويتر)

آثار دمار خلفته العاصفة «دانيال» شرق ليبيا، 22 سبتمبر 2023. (برنامج الأغذية العالمي)