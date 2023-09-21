نورلاند وقائد «أفريكوم» يصطحبان 13 طنًا من المساعدات الأميركية إلى بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

وصلت مدينة بنغازي، اليوم الخميس، شحنة مساعدات أميركية تضم 13 طنًا؛ لدعم جهود الإغاثة من الفيضانات التي اجتاحت مناطق عدة شرق ليبيا الأسبوع الماضي.

جاءت شحنة المساعدات برفقة المبعوث الخاص للولايات المتحدة وسفيرها ريتشارد نورلاند، وقائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا «أفريكوم» الجنرال مايكل لانغلي، بحسب بيان للسفارة الأميركية على موقع «إكس».

وقالت السفارة، إن الجسر الجوي الذي وفرته القيادة الأميركية بأفريقيا لنقل الإمدادات الإنسانية من مخزن الوكالة بدبي، يقدم أغطية وأطقم نظافة شخصية وملاجئ استعجالية، سوف توزع على المتضررين من الفيضانات المدمرة.

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مساعدات أميركية لدعم المتضررين من الفيضانات

وفي وقت سابق اليوم قال السفير الأميركي ريتشارد نورلاند، إن الزيارة تظهر الجهود الدبلوماسية والتنموية والعسكرية للولايات المتحدة التي «تركز على دعم الجهود الليبية للإغاثة من الفيضانات».

وتعهدت الولايات المتحدة بتقديم 12 مليون دولار لدعم المتضررين من الفيضانات في شرق ليبيا، من بينها 11 مليون دولار أعلنها الرئيس جو بايدن أول أمس الإثنين، ومليون دولار أعلنت عنها مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية سامنثا باور، الأربعاء الماضي.

السفير ريتشارد نورلاند والجنرال مايكل لانغلي يصلان بنغازي بصحبة شحنة مساعدات إنسانية، الخميس 21 سبتمبر 2023 (السفارة الأميركية على موقع إكس)

جانب من المساعدات الأميركية لشرق ليبيا، الخميس 21 سبتمبر 2023 (السفارة الأميركية على موقع إكس)