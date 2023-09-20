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وصول شحنة مساعدات أميركية لدعم جهود الإغاثة من الفيضانات شرق ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 سبتمبر 2023, 04:20 مساء
وصول شحنة مساعدات أميركية لدعم جهود الإغاثة من الفيضانات شرق ليبيا
المساعدات الأميركية المقدمة لدعم المتضررين من الفيضانات شرق ليبيا بمطار بنينا في بنغازي. (السفارة الأميركية)
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وصلت إلى مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي، اليوم الأربعاء، شحنة مساعدات أميركية لدعم جهود الإغاثة من الفيضانات التي اجتاحت مناطق عدة شرق ليبيا الأسبوع الماضي وخلفت آلاف القتلى والجرحى والمفقودين والنازحين.

وقالت السفارة الأميركية لدى ليبيا عبر صفحتها على «فيسبوك»: «قامت الولايات المتحدة للتو عبر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بتوصيل مستلزمات حيوية إلى بنغازي دعمًا لجهود الإغاثة من الفيضانات في ليبيا».

وأوضحت السفارة أن «هذه المستلزمات المتأتية من مخزننا في دبي تحوي أغطية، وأطقم نظافة شخصية، وأغطية بلاستيكية، ومعدات ملاجئ، وحاويات مياه ليتم توزيعها على المجتمعات المتضررة من الفيضانات تجاوبًا مع أمس احتياجاتهم».

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12 مليون دولار من الولايات المتحدة لدعم المتضررين من الفيضانات
وتعهدت الولايات المتحدة تقديم 12 مليون دولار لدعم المتضررين من الفيضانات في شرق ليبيا، من بينها 11 مليون دولار أعلنها الرئيس جو بايدن يوم الإثنين، ومليون دولار أعلنت عنها مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية سامنثا باور الأربعاء الماضي.

وستخصص الأموال الأميركية للمنظمات المحلية والدولية لتوفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة للمتضررين من الفيضانات في شرق ليبيا، في إطار الدعم والتضامن الدولي مع السلطات في ليبيا لمواجهة الكارثة.

المساعدات الأميركية المقدمة لدعم المتضررين من الفيضانات شرق ليبيا بمطار بنينا في بنغازي. (السفارة الأميركية)
المساعدات الأميركية المقدمة لدعم المتضررين من الفيضانات شرق ليبيا بمطار بنينا في بنغازي. (السفارة الأميركية)
المساعدات الأميركية المقدمة لدعم المتضررين من الفيضانات شرق ليبيا بمطار بنينا في بنغازي. (السفارة الأميركية)
المساعدات الأميركية المقدمة لدعم المتضررين من الفيضانات شرق ليبيا بمطار بنينا في بنغازي. (السفارة الأميركية)
المساعدات الأميركية المقدمة لدعم المتضررين من الفيضانات شرق ليبيا بمطار بنينا في بنغازي. (السفارة الأميركية)
المساعدات الأميركية المقدمة لدعم المتضررين من الفيضانات شرق ليبيا بمطار بنينا في بنغازي. (السفارة الأميركية)
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