بايدن يعلن عن دعم إنساني إضافي بقيمة 11 مليون دولار لليبيا بعد الفيضانات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، مساء اليوم الإثنين، عن تقديم دعم إنساني إضافي بقيمة 11 مليون دولار لليبيا بعد الفيضانات التي اجتاحت مناطق شرق البلاد الأسبوع الماضي، وخلفت خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، بحسب بيان أصدره البيت الأبيض.

وقال بايدن في البيان «اليوم، بينما يواصل سكان شرق ليبيا التعافي وإعادة البناء في أعقاب الفيضانات الكارثية، ستقدم الولايات المتحدة مبلغًا إضافيًا قدره 11 مليون دولار للمنظمات المحلية والدولية استجابة لاحتياجاتهم الإنسانية العاجلة».

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وأوضح بايدن أن وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية «ستساعدان في تنسيق إيصال هذه المساعدات إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها، من خلال الانضمام إلى الجهود المتضافرة للدول والمنظمات غير الربحية في جميع أنحاء العالم التي تقدم الدعم الحيوي مثل المياه والغذاء والمأوى والمساعدة الطبية».

وأكد بايدن أن «الولايات المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الليبي خلال هذه الساعة الصعبة»، وستظل ملتزمة «بدعم المسار السياسي نحو حكومة موحدة ومنتخبة بحرية ونزيهة في ليبيا يمكنها الاستجابة بشكل فعال لاحتياجات شعبها».