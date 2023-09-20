شاهد في «تغطية خاصة»: درنة.. مطالب بتحقيق دولي في الكارثة

القاهرة - بوابة الوسط

تواصل قناة الوسط (Wtv)، اليوم الأربعاء، تغطيتها الخاصة للأوضاع في مدينة درنة التي اجتاحتها الفيضانات الناجمة عن العاصفة «دانيال» الأسبوع الماضي، وخلَّفت خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، فيما باتت ترتفع الأصوات المطالبة بإجراء تحقيق دولي في الكارثة.

وتواصل الفرق المحلية والدولية لليوم الثامن من وقوع الكارثة عمليات البحث والإنقاذ في مدينة درنة، كما تستمر عمليات حصر الأضرار والخسائر، وجهود إعادة فتح الطرق والمسارات البديلة لتمكين فرق الإغاثة إلى المناطق المنكوبة.

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وطالب المجلس الأعلى للدولة بإجراء تحقيق دولي في كارثة درنة جراء العاصفة «دانيال»، داعيًا إلى الأخذ في الاعتبار مطالب أهالي المدينة التي أعلنوها خلال تظاهرة يوم الإثنين الماضي.