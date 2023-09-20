فرقة من تاورغاء تصلح كابل الكهرباء المغذي لمديرية أمن درنة

القاهرة - بوابة الوسط

أصلحت فرقة الكوابل بدائرة توزيع تاورغاء كابل الكهرباء المعطوب جهد «11 ك.ف» المغذي لمديرية أمن درنة، وذلك ضمن جهود صيانة الشبكة الكهربائية المتضررة في المدينة وباقي مناطق الجبل الأخضر جراء العاصفة «دانيال».

وتضمنت الأعمال تنفيذ وصلة حرارية وتغيير رأسي الكابل من المديرية، بمحطة ابريك بدر، حسب بيان الشركة العامة للكهرباء على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

صيانة الشبكة في شحات

وفي دائرة شحات، نفذت فرقة صيانة الخطوط الهوائية بإدارة توزيع الساحل الغربي تعديل وصيانة العوازل لخط ضغط عالٍ.

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وشملت الأعمال قطع أكثر من 20 شجرة على الخط كانت تتسبب في مشكلات فنية، حسب بيان الشركة.

جهود إصلاح كابل الكهرباء المغذي لمديرية أمن درنة، 19 سبتمبر 2023. (شركة الكهرباء)

جهود إصلاح كابل الكهرباء المغذي لمديرية أمن درنة، 19 سبتمبر 2023. (شركة الكهرباء)

جهود إصلاح كابل الكهرباء المغذي لمديرية أمن درنة، 19 سبتمبر 2023. (شركة الكهرباء)