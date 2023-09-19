فرقة صيانة من غريان تركب أعمدة كهرباء في مناطق بالجبل الأخضر

القاهرة - بوابة الوسط

تنفذ فرقة إدارة توزيع كهرباء غريان أعمال تركيب أعمدة كهرباء على خطي الوردية والحنية بالجبل الأخضر.

وتشمل الأعمال شد أسلاك الكهرباء وإجراء تعديلات على الخطين، حسب بيان الشركة العامة للكهرباء على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

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يشار إلى أن تلك المناطق الواقعة غرب مدينة البيضاء لحقت بها أضرار بالغة جراء السيول التي تسببت فيها العاصفة «دانيال» مطلع الأسبوع الماضي.

أعمال صيانة أعمدة كهرباء في الجبل الأخضر، 18 سبتمبر 2023. (شركة الكهرباء)

أعمال صيانة أعمدة كهرباء في الجبل الأخضر، 18 سبتمبر 2023. (شركة الكهرباء)

أعمال صيانة أعمدة كهرباء في الجبل الأخضر، 18 سبتمبر 2023. (شركة الكهرباء)