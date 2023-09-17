رغم عتمة الألم.. درنة بكامل إنارتها (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

نشرت الشركة العامة للكهرباء، مساء اليوم الأحد، صورًا لمدينة درنة من قمة الجبل، وهي بكامل إنارتها، بعد جهود فنيي الشركة من مختلف المدن الليبية خلال الأيام الماضية.

وتُظهر الصور مدينة درنة مضيئةً، رغم عتمة الألم الذي خلَّفته كارثة السيول والفيضانات، مع آلاف الضحايا والمفقودين، وحزنٍ يكسو الوجوه، على ما صارت إليه «زهرة الياسمين».

- صور الأقمار الصناعية تكشف حجم الدمار الذي خلفته «دانيال» شرق ليبيا

- «الكهرباء»: صيانة وتشغيل 14 محطة جهد متوسط بالمنطقة الشرقية

- شركة الكهرباء: عودة التيار لعدد من أحياء درنة بـ«مولد موقت»

درنة المضيئة تثير إعجاب رواد مواقع التواصل

ووسط عشرات الأخبار المتلاحقة حول عمليات الإنقاذ وعدد الجثث وجهود الإغاثة، فإن صور درنة المضيئة بدت كأنها تُنير قلوب منفطرة لعشرات المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث جرى تداول منشور شركة الكهرباء بكثرة، وسط دعوات للمدينة العامرة أن تعود زاهرة كما كانت.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الشركة عن نقل محطة 11/30 متكاملة الملحقات إلى مدينة درنة، لتركيبها بدلا عن المعطوبة جرّاء السيول، لافتة إلى أن فرق الصيانة ودوائر التوزيع تواصل إصلاح الأعطال الناتجة عن مخلفات الإعصار الذي ضرب المنطقة الشرقية.

صورة لمدينة درنة من قمة الجبل وهي بكامل إنارتها، الأحد 17 سبتمبر 2023 (الشركة العامة للكهرباء)

صورة لمدينة درنة من قمة الجبل وهي بكامل إنارتها، الأحد 17 سبتمبر 2023 (الشركة العامة للكهرباء)