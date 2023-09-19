صيانة أضرار بشبكة الكهرباء وسط درنة عبر فرقة من زليتن

القاهرة - بوابة الوسط

نفذت فرقة صيانة الخطوط التابعة لإدارة توزيع زليتن أعمال صيانة بشبكة الكهرباء في منطقة وسط مدينة درنة المتضررة جراء السيول والفيضانات التي تسببت فيها العاصفة «دانيال».

واستبدلت الفرقة كابل معطوب بطول 130 مترا إضافة إلى تغذية عدة منازل بأربعة وصلات ضغط منخفض، وتركيب عمود كهرباء خشبي ومد أسلاكه بطول 200 متر، حسب بيان الشركة العامة للكهرباء على صفحتها في موقع «فيسبوك»، أمس الإثنين.

فرقة غريان تواصل عملها في الجبل الأخضر

وبالتزامن مع الجهود في درنة، تنفذ فرقة إدارة توزيع كهرباء غريان أعمال تركيب أعمدة كهرباء على خطي الوردية والحنية بالجبل الأخضر.

- فرقة صيانة من غريان تركب أعمدة كهرباء في مناطق بالجبل الأخضر

- على الرغم من عتمة الألم.. درنة بكامل إنارتها (صور)

- فرق «إدارة توزيع غريان» تعيد تشغيل خطوط الكهرباء في الساحل الشرقي

وتشمل الأعمال شد أسلاك الكهرباء وإجراء تعديلات على الخطين في المناطق الواقعة غرب مدينة البيضاء، التي لحقت بها أضرار بالغة أيضا جراء السيول.

تنفيذ أعمال صيانة في وسط درنة من قبل فرقة تابعة لإدارة التوزيع زليتن، 18 سبتمبر 2023. (شركة الكهرباء)

تنفيذ أعمال صيانة في وسط درنة من قبل فرقة تابعة لإدارة التوزيع زليتن، 18 سبتمبر 2023. (شركة الكهرباء)

فرقة صيانة تابعة لإدارة التوزيع زليتن في درنة، 18 سبتمبر 2023. (شركة الكهرباء)

فرقة صيانة تابعة لإدارة التوزيع زليتن في درنة، 18 سبتمبر 2023. (شركة الكهرباء)