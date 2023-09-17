فرق «إدارة توزيع غريان» تعيد تشغيل خطوط الكهرباء في الساحل الشرقي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء إعادة تشغيل خطوط التوزيع المتضررة جراء انجرفات السيول بدائرة توزيع الساحل بإدارة توزيع الجبل الأخضر، المتمثلة في تفريعة عائلة أبوبيضة، وجزء من الساحل الشرقي، وكذلك جزء من سي عبدالله، بالإضافة إلى تفريعة العرقوب.

وقالت الشركة، في بيان صباح اليوم الأحد، إن أعمال إعادة التشغيل جاءت بجهود الفرق الفنية التابعة لإدارة توزيع غريان، من دائرة توزيع شمال غريان، ودائرة توزيع غريان المركز، ودائرة الإنارة العامة، ودائرة توزيع الأصابعة، ودائرة توزيع جنوب غريان.

مولد موقت يضيء مناطق في درنة

قبل ذلك، أعاد فنيو شركة الكهرباء التغذية لشارع عبدالمنعم رياض بمدينة درنة، وجزء من أحياء المدينة عن طريق توصيلها بمولد بشكل موقت إلى حين إعادة تهيئة الشبكة الداخلية بالمدينة، بعد تضررها الكبير جراء الفيضانات.

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وأمس السبت، اشتكى سكان في منطقة خولان، التي تبعد 40 كيلومترًا جنوب شرق مدينة الأبرق من انقطاع المياه والكهرباء منذ ضربت العاصفة دانيال المنطقة الشرقية الأحد الماضي.

رجال شركة الكهرباء بإدارة توزيع غريان أثناء العمل لإعادة تشغيل خطوط التوزيع في المنطقة الشرقية، 17 سبتمبر 2023 (شركة الكهرباء)

رجال شركة الكهرباء أثناء العمل لإعادة تشغيل خطوط التوزيع في المنطقة الشرقية، 17 سبتمبر 2023 (شركة الكهرباء)

رجال شركة الكهرباء أثناء العمل لإعادة تشغيل خطوط التوزيع في المنطقة الشرقية، 17 سبتمبر 2023 (شركة الكهرباء)

رجال شركة الكهرباء أثناء العمل لإعادة تشغيل خطوط التوزيع في المنطقة الشرقية، 17 سبتمبر 2023 (شركة الكهرباء)