شركة الكهرباء: عودة التيار لعدد من أحياء درنة بـ«مولد موقت»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، في وقت مبكر اليوم الأحد، إعادة تغذية التيار الكهربائي لجزء من أحياء مدينة درنة عن طريق توصيلها بمولد بشكل موقت إلى حين إعادة تهيئة الشبكة الداخلية بالمدينة، المتضررة من الفيضان.

جاء ذلك في منشور مقتضب عبر الصفحة الرسمية للشركة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

عودة التيار الكهربائي لمناطق في درنة

وانقطع التيار الكهربائي عن مدينة درنة إثر السيول التي اجتاحتها، وخلفت آلاف الضحايا. وسبق أن أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الجمعة، إعادة التغذية إلى محطة «S 4» التابعة لشبكة «المدار الجديد» في مدينة درنة.

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عودة الكهرباء إلى مناطق في درنة

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والثلاثاء الماضي، عاد التيار الكهربائي إلى مناطق شيحة الغربية والشرقية في درنة، بعد انقطاعه نتيجة السيول المدمرة.