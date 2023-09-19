قمر صناعي أوروبي ينتج خرائط لمساعدة فرق الإنقاذ في درنة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، اليوم الثلاثاء، أن قمرًا صناعيًا تابعًا للتكتل، بدأ إنتاج خرائط محدثة لمساعدة فرق الإنقاذ المحلية والدولية العاملة بمدينة درنة والمناطق المنكوبة شرق ليبيا هذه الأيام.

وأوضحت البعثة الأوروبية أن «القمر الصناعي كوبرنيكوس التابع للاتحاد الأوروبي يقوم بإنتاج خرائط توفر معلومات جغرافية مكانية ضرورية لمساعدة فرق الإنقاذ على التنسيق ودعم الأشخاص الأكثر تضررًا، وذلك دعمًا للاستجابة للفيضانات المأساوية التي ضربت ليبيا»، وفقًا لما نشرته البعثة عبر صفحتها على «فيسبوك».

- انقطاع كوابل الاتصالات في درنة والسلطات تطلب من الصحفيين مغادرة المدينة

وتواصل الفرق المحلية والدولية عمليات البحث والإنقاذ في درنة التي اجتاحتها سيول عارمة دمرت مناطق وسط المدينة وجرفتها نحو البحر المتوسط وخلَّفت خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، فيما لا تزال عمليات حصر الخسائر والأضرار قائمة.

وأعلنت الشركة القابضة للاتصالات في وقت سابق اليوم عودة الاتصالات تدريجيًا إلى مدينة درنة ومناطق شرق البلاد، بعد توقفها جراء قطع في كوابل للألياف البصرية، مرجحة أن يكون ناتجًا عن «أعمال تخريبية» وفق ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».