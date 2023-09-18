وزارة التعليم تعتزم استئناف العام الدراسي بداية الأسبوع المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة موسى المقريف، اليوم الإثنين، عزم وزارته استئناف العام الدراسي بداية الأسبوع المقبل، لافتًا إلى أن «قرار إيقاف الدراسة في جميع أنحاء البلاد بعث برسالة تضامنية مفادها ليبيا واحدة وهي منبع الوطنية والإخاء».

جاء ذلك خلال اجتماع فريق الطوارئ والاستجابة السريعة التابع لحكومة الوحدة، لاستعراض الموقف العام لجهود وزارة التعليم في تقييم حجم الأضرار بالمؤسسات التعليمية، وحصر أعداد التلاميذ النازحين من المناطق المنكوبة.

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واستعرض المقريف، خلال الاجتماع، إجراءات وزارة التعليم عقب اندلاع كارثة الفيضانات لتقديم المساعدات، أو حصر الأضرار الناجمة عنها.

وجرى استغلال 18 مدرسة في مدينة بنغازي لإيواء المتضررين جراء السيول والفيضانات؛ حيث جرى إحصاء 522 عائلة نازحة بتلك المدارس، بحسب مدير مكتب الإعلام بمراقبة التربية والتعليم بنغازي وسام العشيبي.