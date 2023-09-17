رئيس بلدية درنة يتحدث عن ثلاثة مطالب لأهالي المدينة

القاهرة - بوابة الوسط

طرح رئيس المجلس البلدي درنة أحمد أمدرود، اليوم الأحد، ثلاثة مطالب قال إنها تشغل كل أهالي المدينة، من بينها توفير بدل سكن ملائم للمتضررين من الكارثة التي حلت بالمدينة الأسبوع الماضي، وتسببت في نزوح الآلاف.

وقال أمدرود، في تسجيل مصور نشرته صفحة البلدية على «فيسبوك»: «نتفق جميعًا على نقاط أكاد أجزم أن كامل أهالي درنة يريدونها، أولها بناء المدينة من قبل شركات أجنبية متخصصة، وأن تقوم الوزارات والشركات والهيئات بالتعاقد مع شركات استشارية متخصصة لمعرفة مدى سد وادي درنة من عدمه، لكونه أصبح هاجسًا للمدينة».

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رئيس بلدية درنة يطال بتوفير بدل إيجار ملائم للمتضررين

وثالث النقاط التي تحدث عنها رئيس بلدية درنة تتمثل في توفير بدل إيجار أو بدل سكن يلائم معيشة الأسر الليبية، التي تضررت جراء السيول والفيضانات.

وأمس السبت، حذرت الأمم المتحدة من الوضع المتهالك لسد وادي جازا وسد القطارة الواقعين قرب مدينة بنغازي، لافتة إلى مخاوف من انهيار سد جديد مدمر في المناطق الشرقية من ليبيا.

وأظهرت بيانات «مصفوفة تتبع النزوح»، الصادرة عن المنظمة الدولية للهجرة، أن أكثر من 40 ألف شخص نزحوا من منازلهم جراء العاصفة «دانيال» في شرق ليبيا، مع توقعات بارتفاع تلك الأعداد.