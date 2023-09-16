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الدبيبة يوجه بصرف الربع الرابع من منحة الزوجة والأبناء هذا الأسبوع

القاهرة - بوابة الوسط السبت 16 سبتمبر 2023, 07:00 مساء
الدبيبة يوجه بصرف الربع الرابع من منحة الزوجة والأبناء هذا الأسبوع
الدبيبة متحدثا أمام اجتماع مجلس الوزراء السابع للعام الجاري، الخميس 31 أغسطس 2023. (حكومتنا)
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أصدر رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، تعليماته بسرعة صرف الربع الرابع من منحة الزوجة والأبناء خلال الأسبوع الجاري، وإعطاء الأولوية للمستفيدين من سكان شرق البلاد.

جاء ذلك في خطاب وجهه وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، عادل جمعة، إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية، وفاء الكيلاني.

وفي وقت سابق، أصدر الدبيبة تعليمات لوزير المالية باتخاذ إجراءات عاجلة، لإحالة رواتب العاملين بالجهات الممولة من الميزانية العامة للدولة عن سبتمبر إلى مصرف ليبيا المركزي خلال هذا الأسبوع. كما وجه الدبيبة بالتنسيق معه بشأن آلية عمل المصارف في مدينة درنة والبلديات المنكوبة، وفق منصة «حكومتنا».

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المركزي يشكل لجنة طوارئ
وشكَّل مصرف ليبيا المركزي لجنة للطوارئ والاستجابة بالقطاع المصرفي، للتعامل مع تداعيات العاصفة «دانيال» التي اجتاحت مناطق شرق ليبيا، وخلَّفت مئات القتلى والمفقودين وخسائر مادية فادحة في الممتلكات والبنى التحتية.

وبلغ عدد الوفيات المسجلة رسميًا نتيجة العاصفة في المنطقة الشرقية، خاصة في مدينة درنة، ثلاثة آلاف و166 حالة حتى الخامسة مساء الجمعة (15 سبتمبر 2023)، وفق وزير الصحة في الحكومة المكلفة من مجلس النواب عثمان عبدالجليل.

بينما أفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن «دانيال» تسببت في نزوح 36 ألف شخص، من بينهم 30 ألفًا في مدينة درنة التي أصابها الدمار بشكل كبير؛ حيث دُمرت البنية التحتية من الطرق والجسور.

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