الدبيبة يصدر تعليمات بإحالة رواتب سبتمبر هذا الأسبوع.. والتنسيق بشأن آلية عمل مصارف درنة

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة، تعليمات لوزير المالية باتخاذ إجراءات عاجلة، لإحالة رواتب العاملين بالجهات الممولة من الميزانية العامة للدولة عن سبتمبر إلى مصرف ليبيا المركزي خلال هذا الأسبوع.

كما وجة الدبيبة بالتنسيق معه بشأن آلية عمل المصارف في مدينة درنة والبلديات المنكوبة، وفق منصة «حكومتنا».

المركزي يشكل لجنة طوارئ

وشكَّل مصرف ليبيا المركزي لجنة للطوارئ والاستجابة بالقطاع المصرفي، للتعامل مع تداعيات العاصفة «دانيال» التي اجتاحت مناطق شرق ليبيا، وخلَّفت مئات القتلى والمفقودين وخسائر مادية فادحة في الممتلكات والبنى التحتية.

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وبلغ عدد الوفيات المسجلة رسميا نتيجة الفيضانات في المنطقة الشرقية، خاصة في مدينة درنة، ثلاثة آلاف و166 حالة حتى الخامسة مساء الجمعة (15 سبتمبر 2023)، وفق وزير الصحة في الحكومة المكلفة من مجلس النواب عثمان عبدالجليل.

بينما أفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن «دانيال» تسببت في نزوح 36 ألف شخص، من بينهم 30 ألفا في مدينة درنة التي أصابها الدمار بشكل كبير، حيث تدمرت البنية التحتية من الطرق والجسور.