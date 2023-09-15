اجتماع للجنة العليا للطوارئ في درنة برئاسة حماد.. وحضور رؤساء وفود الدول المشاركة في المساعدات

القاهرة - بوابة الوسط

اجتمع رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، اليوم الجمعة، مع عدد من المسؤولين للاطلاع على سير «اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة» في المناطق المتضررة من السيول الناتجة عن العاصفة «دانيال»، بحضور رؤساء وفود الدول التي قدمت يد العون للمساعدة في الكارثةز

وقال المكتب الإعلامي للحكومة إن الاجتماع حضره حماد وهو رئيس اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة، بجانب كل من نائب رئيس مجلس الوزراء خالد الأسطى، والنائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، وعضوي مجلس النواب سالم قنان، وزايد هدية، وسليمان الحراري.

العريبي وصدام حفتر ضمن المشاركين في الاجتماع

كما شارك كل من وزير الطيران المدني هشام عبدالله أبوشكيوات، ورئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي، ووكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم، وكلهم أعضاء في اللجنة.

وأضاف البيان أن الاجتماع حضره كذلك الصديق حفتر، وعدد من وزراء ومسؤولي القطاعات الصحية والخدمية، ورؤساء وفود الدول التي قدمت يد العون في هذه المحنة.

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إشادة بدور مجلس النواب في اعتماد ميزانية طوارئ

وأثنى حماد على «مجهودات مجلس النواب، في اعتماده الميزانية العامة للدولة، والتي خصصت من خلالها ميزانية طوارئ للمدن المتضررة كافة».

وأضاف أن حكومته «متواجدة على الأرض وذلك للوقوف على سير الأعمال، وحل المشاكل التي تعاني منها تلك المناطق والمدن».

جانب من اجتماع اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة في المناطق المتضررة من العاصفة دانيال، درنة، 15 سبتمبر 2023 (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)

جانب من اجتماع اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة في المناطق المتضررة من العاصفة دانيال، درنة، 15 سبتمبر 2023 (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)

جانب من اجتماع اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة في المناطق المتضررة من العاصفة دانيال، درنة، 15 سبتمبر 2023 (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)

جانب من اجتماع اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة في المناطق المتضررة من العاصفة دانيال، درنة، 15 سبتمبر 2023 (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)